Otro exjugador de San Lorenzo reclama una deuda en el 2025.

Otro exjugador de San Lorenzo reapareció en las redes sociales para reclamarle al club presidido por Marcelo Moretti que le pague la deuda que el "Ciclón" mantiene con él, desde que estaban Marcelo Tinelli y Matías Lammens al mando de la institución de Boedo. En esta oportunidad, no tiene que ver con el fútbol sino con el básquetbol azulgrana.

Quien arremetió con todo a través de su cuenta de X (ex Twitter) se llama Ramón Clemente, exfigura del "Cuervo" que brilló en Ferro también en la Liga Nacional. El exala-pivote estadounidense nacionalizado puertorriqueño, de 39 años, se destacó con esta camiseta en la década pasada y el reclamo judicial comenzó allá por el 2019.

Ramón Clemente, exfigura del básquet de San Lorenzo, reclama la deuda: "Todavía no me ha pagado"

El exjugador del "Ciclón" recurrió a su perfil de X para comunicar lo siguiente: "San Lorenzo todavía no me ha pagado la deuda. Sugiero que las autoridades del club paguen porque cuando llegue el veredicto judicial será peor". De hecho, pronosticó que "se sabrán cosas que empeorarán aún más la situación del club y la deuda a pagar será mucho mayor". "¿No es hora de arreglar las cosas?", preguntó finalmente en el mensaje a pura indignación.

Ramón Clemente, el exjugador de básquet de San Lorenzo que le reclama una vieja deuda al club.

En plena crisis institucional de San Lorenzo, que tuvo un 2024 paupérrimo en todo sentido, Clemente se suma a los reclamos en el fútbol y en el futsal, entre otras actividades. Esta situación ocurre en medio del desmantelamiento de los planteles en varios de los deportes de la entidad porteña.

El viejo cruce de Clemente con Tinelli en San Lorenzo: "Se siente muy cómodo con su riqueza"

El nortamericano comenzó con los posteos al respecto allá por el 2022 con fotos e ironías contra el famoso presentador, quien en aquel entonces todavía tenía influencia en las decisiones del día a día en el "Cuervo". De hecho, había tenido un fuerte cruce público con la estrella de la televisión argentina cuando el "Cabezón" se peleó con Silvio Santander, el otrora director técnico del básquet y ex Selección Argentina.

En ese período, el exala-pivote naturalizado puertorriqueño disparó munición gruesa: "Tinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios, trabajando duro de forma gratuita mientras acepta la gloria. Te garantizo que se siente muy cómodo con su riqueza. No es justo". Y sentenció: "Han pasado más de tres años, ¿me pagará el dinero que me debe? ¿O se supone que debo olvidarlo???".