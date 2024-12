Alarma en San Lorenzo: otro grande quiere a una figura del equipo de Russo

Una noticia impactó de lleno en el cuerpo técnico de San Lorenzo de Almagro liderado por Miguel Ángel Russo. La misma tiene que ver con la posible salida de una figura que está en el radar de otro equipo grande del fútbol argentino que está decidido a ir por él. Si bien todavía no hay nada concreto con respecto a su salida en el mercado de pases, sí hay interés por parte de otro club que podría avanzar en las próximas horas para contar con él.

Se trata de Malcom Braida, lateral del "Ciclón" que está en los planes de Independiente para la temporada venidera del 2025. El defensor de 27 años es importante en el conjunto de Boedo, pero en el "Rojo" harán un intento para que Julio Vaccari lo tenga en su plantel. Con respecto al vínculo con San Lorenzo, lo cierto es que todavía le quedan meses de contrato pero su cláusula de recisión es "accesible" para los de Avellaneda.

Un detalle no menor es que extendió su contrato hasta diciembre del 2026 en la última renovación, pero el club que quiera adquirirlo tendría que pagar un poco más de un millón y medio de dólares. Por supuesto, todo dependerá de cómo avancen las negociaciones con el paso de las semanas teniendo en cuenta además que ese monto es sólo por el 70% de su pase -el 30% restante es de Instituto de Córdoba-. Si bien no hay nada confirmado aún, el "Rojo" no pierde el tiempo y ya se mueve con todo en el mercado de pases.

Es que los dirigidos por Julio Vaccari no sólo darán pelea en los campeonatos locales, sino también en la Copa Sudamericana. Con la chance de ganar este certamen por tercera vez, Independiente apunta a formar un equipo competitivo y dar pelea en dicho torneo que comenzará en los próximos meses.

Malcom Braida, en el radar de Independiente

¿Sigue Russo en San Lorenzo? La tajante respuesta de Marcelo Moretti

Marcelo Moretti rompió el silencio en medio de la crisis de San Lorenzo de Almagro y dio detalles del futuro de Miguel Ángel Russo. La continuidad del experimentado entrenador que lleva a cabo un nuevo ciclo en el club estaba en duda después de que los últimos resultados no lo favorezcan, pero el dirigente se encargó de disipar cualquier tipo de incógnita. A su vez, trajo tranquilidad a los hinchas del "Ciclón" en una jornada importante.

Es que el elenco de Boedo sabrá a quién enfrentará en el debut de la Copa Argentina 2025 y también el fixture del mencionado torneo. A su vez, se desarrollará el sorteo para la Copa de la Liga venidera y los fanáticos se enterarán cómo serán las fechas de dicho certamen. Con vistas a un año en el que jugarán sólo esos certámenes, Moretti se refirió a "Miguelo" y dejó un mensaje tan claro como contundente con respecto a lo que sucederá. "Más calmo, más tranquilo y esperando tener una gran velada acá, un gran día con el Comité Ejecutivo, el almuerzo y los dos sorteos", esbozó Moretti en diálogo con ESPN F12 en la previa de la jornada en el Predio Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina en Ezeiza.