Un jugador histórico le dice adiós a Los Pumas 7s: "Ciclo cumplido"

Ya le comunicó al Coach, Santiago Gómez Cora, que no seguirá en las competiciones del equipo.

Uno de los jugadores más imporantes en el presente ciclo exitoso de Los Pumas 7s, le dice adiós al plantel conducido por Santiago Gómez Cora. El talentoso medio scrum Lauta Bazán Vélez, rueda de auxilio en varias posiciones, comunicó en una entrevista con el medio La Nación que deja al seleccionado argentino, en versión de siete jugadores, tras más de cinco años en el equipo para dedicarse de lleno a la disciplina de 15. Fue una pieza clave del título obtenido en Vancouver a principios de 2022 en el World Rugby Seven.

"Tenía pensado pasar al 15 después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estuve evaluando ofertas: algunas no me convencían y otras no se dieron. Entonces seguí un año con el seven apuntando al Mundial de Ciudad del Cabo. Después de Tokio sentí que era un ciclo cumplido y no disfrutaba tanto. Sí disfrutaba jugar y el grupo, que es increíble, pero no lo extra: el viaje, la gira, estar encerrado en un hotel. También, por situaciones personales no me sentía muy bien estando tanto tiempo lejos de casa. Son cosas que me llevaron a tomar esta decisión, a buscar algo nuevo y no sentirme cómodo. Salir de la rutina", manifestó el jugador de 26 años al medio deportivo.

Bazán Vélez, que fue partícipe importante de la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, también confesó lo difícil que fue para él llegar a esta decisión: "Necesitaba algo nuevo. Por eso tomé la decisión de dar ese paso. Los Pumas 7s son una familia. Compartimos muchos momentos buenos, malos; hay jugadores que no viajan y son muy importantes. Me quedo con el grupo humano. Si bien me fui, me dejaron en claro que voy a seguir siendo parte de la familia".

Luego de la final contra Fiji en Vancouver, en la que el equipo obtuvo la tercera medalla dorada en la historia de la competición que se realiza en varias ciudades del mundo, el jugador de 26 años sabía que podría finalizar su ciclo allí. "No había jugado la semana anterior, en Singapur, y me dijeron que la de Vancouver podía ser mi última chance. Les dije que no me dijeran nada, que prefería hablar después. Por toda esa situación pensé que podía llegar a ser el último, así que lo viví como eso. Se alinearon los astros; fue increíble cómo terminó", señaló el ex 9 de Club Atlético Universitario de la Unión Cordobesa de Rugby.

En el futuro cercano aparece la posibilidad de jugar en Córdoba Athletic, institución en la que juega esporadicamente, con el objetivo de acercarse a Los Pumas. La posibilidad de asentarse allí son grandes, ya que el principal seleccionado no cuenta con grandes proyecciones en su posición. Aunque remarcó que no habló con Michael Cheika, flamante Coach de Argentina, dejó en claro sus intenciones: "En el Sudamericano 2020 había hablado con Mario Ledesma y el staff. Me dijeron que iba a tener mi oportunidad después de los Juegos Olímpicos. No llegó. Ahora estoy ciento por ciento enfocado en mi chance en Europa. Si mi oportunidad en los Pumas llega, bienvenida sea. Para eso me preparo. Si me paso al 15, mi objetivo claramente es llegar a los Pumas".

Lautaro Bazán Vélez

La historia de Bázan Vélez con Los Pumas 7s

En el formato Seven, el medio scrum disputó 35 etapas del Circuito Mundial, donde vistió la camiseta celeste y blanca en 177 partidos. Además del oro obtenido en Estados Unidos, fue capitán en los Juegos de la Juventud Nanjing 2014, cuando Argentina consiguió la medalla plateada; participó de la Copa del Mundo San Francisco 2018, ganó los Juegos Panamericanos Lima 2019. También es el único rugbier en disputar todas esas competencias.