Los Pumas se quedan sin una de sus grandes figuras para el Mundial de Francia

Tras la lista confirmada por el entrenador Michael Cheika, un jugador que disputó dos Mundiales con Los Pumas expresó su dolor por quedarse afuera de la cita mundialista.

Los Pumas tienen plantel confirmado para el Mundial de Francia 2023 y hubo algunas bajas sorpresivas. Uno de ellos es Santiago Cordero, el exjugador de Regatas que compartió su tristeza en redes sociales al perderse su tercera Copa del Mundo.

El pasado lunes, el entrenador del seleccionado argentinod e rugby, Michael Cheika, confirmó los 33 jugadores que representarán a nuestro país en la décima edición de la Copa del Mundo. Si bien la lista tiene bastante lógica teniendo en cuenta el nivel que demostraron los jugadores en el Rugby Championship, no deja de impactar la ausencia de Cordero, pieza importante en los dos ciclos anteriores.

El emotivo mensaje de Cordero tras quedarse afuera del Mundial

Dos días después de que el australiano anunciara en conferencia de prensa a los citados para jugar en Francia, Cordero utilizó sus redes sociales para descargar su sentimiento de no perderse la competencia. "No voy a mentir, es muy triste perderse una oportunidad tan linda como ir a un Mundial de Rugby. Puedo quejarme, poner excusas pero haciendo eso no voy a solucionar nada. Creo en mi. Sé que soy capaz", escribió en Twitter.

Y luego, el wing, de 29 años, que pertenece a Union Bordeaux Bègles del Top 14 francés, continuó: "No voy a bajar lo brazos, voy a tomar esto como una oportunidad de aprendizaje, y con foco en lo que viene, seguir mejorando como jugador y persona. Muchas gracias a todos por los mensajes! A seguir metiéndole!".

En el pueso de Cordero, el Coac australiano tenía varias alternativas y optó por Mateo Carreras, Juan Imhoff, Rodrigo Isgró. Incluso, Matías Moroni y Emiliano Boffelli son jugadores que también pueden jugar en cada punta de los wings.

Vale recordar que Cordero, con gran pasado en la Premiership de Inglaterra, disputó los Mundiales de Inglaterra 2015 y Japón 2019. En el primero fue ono de los tryman del equipo, con tres anotaciones.

La lista de Los Pumas para el Mundial de rugby 2023

Forwards: Matías Alemanno, Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Agustín Creevy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Julián Montoya, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi y Nahuel Tetaz Chaparro.

Backs: Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Juan Imhoff, Rodrigo Isgro, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni y Nicolás Sánchez.

El fixture de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023

Grupo D:

Inglaterra vs. Argentina - Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella. Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne. Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes. Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.