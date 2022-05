Los Pumas 7s: una victoria y una derrota en la defensa del título

El equipo argentino está disputando la etapa del World Rugby seven Series en Toulouse, Francia.

Los Pumas 7s comenzaron la etapa del World Seven Rugby Seven Series en Toulouse, Francia, con una de cal y otra de arena. El equipo conducido por Santiago Gómez Cora, que defiende el título obtenido en Vancouver, en abril, ganó con contundencia el primer partido 43-5 a Japón pero cayó minutos después 19-12 ante Canadá. Este sábado 21 de mayo, deberán vencer al duro Inglaterra para clasificar entre los primeros dos del Grupo A y jugar la Copa de Oro.

El campeonato logrado en Canadá no fue una casualidad. El equipo argentino ya venía avisando con victorias antes países poderosos que estaba para levantar un trofeo de la competción que se disputa alrededor del mundo durante un fin de semana, por eso sus rivales ya se preparan de distinta manera cuando toca enfrentarlos. En la primera fecha, el seleccionado argentino derrotó a Japón con claridad, como era de esperar: con 3 tries de Marcos Moneta, elegido como Mejor Jugador de Seven del Año 2021, 2 de Luciano González, 1 de Felipe Del Mestre y otro de Joaquín Lamas, que convirtió dos de esas anotaciones. Las restantes conversiónes a los palos fueron de Tomás Wade.

El segundo partido fue mucho más duro para Los Pumas que perdieron en un encuentro más luchado ante los norteamericanos. A pesar de los tries de Matías Osadczuk y Tobías Wade, quien convirtió luego a la "H", los argentinos se vieron sorprendidos ante la buena defensa de los canadienses, que supieron aprovechar las oportunidades de ataque y el gran nivel de Jake Thiel, autor de 1 de los 3 tries.

El rival a vencer por Los Pumas para seguir con vida

En la última fecha, el seleccionado "Albiceleste", que llevaba 9 partidos sin derrotas en el circuito, deberá vencer a los ingleses, que derrotaron a Japón 21-10 y a Canadá 24-5. Será el rival más fuerte del Grupo por el poderío e historia en la competición, pero solo servirá una victoria si quieren clasificar a los cuartos de final de la zona ganadores. En caso de perder, habrá que esperar que los candienses no obtengan la victoria ante los japoneneses. ya que en ese caso el la Selección Argentina pasará a jugar el Challenge Trophy, fase que ocupan los dos más resagados de la primera ronda.