"No me parecía real": la emoción de Mario Ledesma tras superar a los All Blacks El entrenador de Los Pumas no pudo contener las lágrimas en el cierre del histórico triunfo de Argentina ante Nueva Zelanda por el Tres Naciones.

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, aseguró hoy que le tenía "mucha fe" al equipo para lograr la histórica victoria sobre los All Blacks por 25-15 en el "Tres Naciones". "Antes que empiece el partido, no parecía real, luego de todo lo que pasó. Esto es una locura. Con la pandemia hay cosas difíciles de explicar, porque hay mucho intangible. Estaba tranquilo, pero le tenía mucha fe como antes del partido", expresó Ledesma a la prensa tras el cotejo. La Selección argentina estuvo concentrada en la "Casa Pumas" y en Uruguay, en una burbuja sanitaria, y si bien tuvo casos de coronavirus, Ledesma pudo conformar el plantel que tuvo jugadores del medio local y del extranjero. Sobre el partido en sí, el head coach indicó que "no hubo dudas en el desarrollo del partido", y destacó el hecho de que se pudieron "ver los frutos" de la preparación que realizaron antes del certamen. "Yo hubiese dicho lo mismo pero el triunfo valida un poco todo lo que se hizo desde principio de año y a la distancia", afirmó Ledema, quien casi de manera risueña indicó: "no le ganamos nunca y le venimos a ganar acá". Ledesma vivió los últimos minutos emocionado hasta las lágrimas y al término del partido se abrazó con los jugadores en pleno campo de juego. "Hablamos mucho de ser muy disciplinados, de dónde y cómo jugar y el ritmo y hasta incluso donde poder perder la pelota. Los chicos llevaron a la letra lo que habíamos practicado y hay mucho de lo que pasa con ellos, de la emergencia de nuevos líderes, de saber cómo hacer las cosas y como no hacer cosas", afirmó. El ex hocker de Los Pumas también reconoció a los anteriores equipos argentinos que pudieron haberle ganado a los All Blacks y señaló que existe "una conexión que se está generando, con la inclusión de los chicos, y el amor de la camiseta y estar enamorados de lo que hace". "Los minutos finales, desde el minuto 60 y pico, tras marcar tres veces, pensaba que no nos podían ganar. Había energía, con chicos en el banco. Le tenía mucha fe", comentó sobre cómo vivió la parte definitiva del cotejo. Ledesma indicó que Michael Cheika, el ex jugador australiano quien se sumó al staff de Los Pumas para esta competencia, le había manifestado que quería "ser parte del primer equipo argentino que le gana a los All Blacks". "Estamos muy agradecidos de lo que vivimos, con todo lo que pasa en Argentina. Hasta en los momentos de tensión decís ´soy un privilegiado´". Muchas gracias a todos. De alguna forma jugamos por ellos también", agregó.

