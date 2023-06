Adiós al sueño: Tomás Etcheverry se despidió de un Roland Garros inolvidable

El argentino jugó un gra partido pero no pudo con la experiencia de Alexander Zverev. A partir del próximo lunes estará dentro de los mejores 35 jugadores del mundo en el ránking de la ATP.

El camino de Tomás Martín Etcheverry en Roland Garros llegó a su final: cayó ante el alemán Alexander Zverev por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4 en los cuartos de final del segundo Grand Slam del año. El argentino cerró la mejor semana de su carrera y, a partir de la próxima semana, estará dentro de los mejores 35 del rankin mundial de la ATP.

Etcheverry tuvo dos semanas soñadas en la catedral del tenis sobre polvo de ladrillo y, aún en su eliminación, estuvo a la altura del exnúmero 2 del mundo. El oriundo de La Plata cayó ante Zverev (27) luego de tres horas y 23 minutos en un partido que tuvo vaivenes en el resultado y que hasta puedo haberse definido en una quinta manga en la cancha central Philippe Chatrier.

Zverev, conocedor de instancias determinates, comenzó mejor la tarde en París gracias a su potente revés y una derecha más segura que lo habitual. El quiebre de saque en el 4 a 2 le permitió jugar los ùltimos games con màs tranquilidad, apoyado en una alto porcentaje de primeros saques.

Ya en el segundo set, el trámite siguió siendo parejo. Pero el argentino se mostró más agresivo con su drive y no errando pelotas con su revés. De esta manera y conservando su turno de saque, logró su primer quiebre para adelantarse 4-2 y, si bien cedió su saque, enseguida quebró el saque y cerró el parcial por 6-3.

En ese momento, Tomás demostró un alto nivel tenístico y sumado a los errores no forzados del alemán se puso 2 a 0 en la tecera manga. Sin embargo, el argentino comenzó a jugar más corto y Zverev se recuperó y lo aprovechó con creces: dio vuelta la historia y se quedó con un 6-3 que no le dejaba márgen para el error a su rival.

El cambio del encuentro se dio cuando el número 27 del mundo comenzó a ser consistenete con su derecha y no perdonar los envíos cortos del argentino, que no encontraba fluidez con su mejor golpe. Allí, Zverev utilizó todo su repertorio, jugando con efectos e incomodando al argentino, lo que terminó siendo consecuencia del quiebre de saque y un 4-3. Luego, en el momento más decisivo, el europeo no falló y se llevó el cuarto set y el partido por 6-4.

De esta forma, Etcheverry culminó un torneo que será inolvidable, ya que, si bien llegaba en un buen momoneto, sorprendió al mundo del tenis con un nivel impresionante y demostrando que aún tiene más para dar. Incluso en 2022, en su segunda participación en Roland Garros, había perdido en primera ronda, algo distinto a la actual edición en la que hilvanó cuatro triunfos consecutivos ante el británico Jack Draper (55), el australiano Alex De Miñaur (19), el croata Borna Coric (16) y el japonés Yoshihito Nishioka (33).

En cuanto al futuro del torneo francés, el alemán, semifinalista en Roland Garros en las tres últimas ediciones, jugará su próximo partido ante el ganador del cruce que completará los cuartos de final más tarde entre el noruego Casper Ruud (4) y el dinamarqués Holger Rune (6). La otra semifinal del cuadro masculino tendrá como protagonistas al número uno el mundo, el español Carlos Alcaraz, y al serbio Novak Djokovic (3), ganador de 22 torneos de Grand Slam.