Delantero uruguayo "Rayito" Rodríguez renueva cuatro años con América de México

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct - El delantero uruguayo Brian "Rayito" Rodríguez renovó su contrato con América hasta el 2029, informó el miércoles el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos.

El futbolista de 25 años llegó a las "Águilas" del América en agosto del 2022 procedente del club Los Ángeles de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

"Muy feliz y contento de seguir perteneciendo a esta institución tan grande y con tanta historia. Se logró renovar y estoy muy feliz con lo hecho", dijo Rodríguez en un video que el club publicó en sus redes y en donde se ve al futbolista firmando la renovación de su contrato.

Con América, Rodríguez ha sido campeón en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Y ha anotado 30 goles en 121 partidos.

"Brian Rodríguez renovado con el club América. Tenemos Rayito para rato con nosotros", publicó el club América en sus redes sociales.

Rodríguez también ha jugado en el Peñarol de Uruguay y en el Almería de España.

Con la selección de Uruguay, ha anotado cuatro goles en 30 apariciones desde su debut en 2019.

Con información de Reuters