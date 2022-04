Un jugador clave para Scaloni se quiere ir de su club y suena en un gigante europeo

El volante llegó hace poco a la institución pero no estaría cómodo allí.

El alto nivel del seleccionado argentino, que es conducido por Lionel Scaloni y tiene un invicto de 31 partidos, catapultó a varios jugadores a los equipos más poderosos de Europa. Un ejemplo de una de las transferencias más importantes al inicio de la temporada fue la de Rodrigo De Paul al Atlético Madrid, pero lo que llama al atención en las últimas horas es el rumor que empezó a circular en medios del viejo continente: según el diario La Gazzetta dello Sport, el volante podría ser transferido al Inter, club que lo busca desde hace varios años.

De Paul suena en el Inter de Italia

Según el reconocido portal italiano, el jugador surgido de las inferiores de Racing no está cómodo con su actualidad en el equipo de la capital española. Aunque su entrenador, el argentino Diego Simeone, le dio confianza a través de la titularidad en el comienzo de las competencias en una posición clave dentro del 11 inicial, en el último tiempo no viene siendo considerado como primera opción y pareciera estar por detrás de futbolistas como el centroafricano Geoffrey Kondogbia o el mexicano Héctor Herrera. En los cruces de Champions League, el ex-Valencia fue titular sólo en la vuelta de octavos de final frente a Manchester United en Old Trafford y en los dos partidos ante Manchester City empezó desde el banco de suplentes.

Otro de los detalles que brindó el prestigioso rotativo italiano es que Piero Ausilio, director deportivo del Neroazzurro, conocedor de la situación del jugador, ya se habría contactado con los agentes del futbolista para llevarlo a Milano. Sin embargo, como el "Aleti" pagó en su momento un suma cercana a a los 35 millones de euros por su ficha, la negociación no sería para nada sencilla. Ante esa posibilidad, el Inter analiza la variable de contratarlo a préstamo, con una obligación de compra si se cumplen determinados objetivos.

Al Atlético de Madrid le restan jugar cinco partidos en La Liga (Athletic Bilbao, Real Madrid, Elche, Sevilla y Real Sociedad). Ya eliminado de la competición internacional y de la Copa del Rey, el club "Colchonero" está luchando por un lugar en la clasificación a la próxima Liga de Campeones: tiene 61 puntos y aparece en la cuarta colocación, último lugar que brinda un pasaje a la Champions. Un puesto por debajo tiene al Betis (57) y a la Real Sociedad (55).

El exjugador del Udinese, que lleva disputados 37 encuentros con la camiseta argentina, tuvo un gran paso por la institución italiana, sobre todo en la temporada en 2020-2021, donde fue la gran figura del equipo al marcar 9 goles y dar 11 asistencias en 38 cotejos. En la actual temporada, 2021-2022, jugó con el equipo del "Cholo" 40 partidos entre la liga local española y la "orejona", en los que festejó en dos oportunidades y brindó un pase gol.