De Paul, sorprendido por una revelación del árbitro de Argentina - Países Bajos: "Jodido"

La sorpresiva revelación de Antonio Mateu Lahoz, el árbitro de Argentina vs. Países Bajos, a Rodrigo De Paul. El juez le habló al oído al jugador en un partido de Atlético de Madrid.

Antonio Mateu Lahoz, el polémico árbitro de la Selección Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, le hizo una revelación inesperada a Rodrigo De Paul. El español de 46 años le habló al oído, en confianza, al mediocampista de Atlético de Madrid durante un partido por LaLiga y generó repercusión en los medios de comunicación.

El juez conoce desde hace casi una década al volante surgido en Racing, tras su ciclo en Valencia entre 2014 y 2016. Por lo tanto, suelen tener un diálogo fluido durante los encuentros. Por lo tanto, no fue la excepción el choque entre el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone y el local Valladolid por la fecha 32 del torneo.

La revelación al oído de Mateu Lahoz a De Paul: "Me echan"

Las cámaras de televisión del canal Movistar Plus demostraron que, mientras los jugadores de Atlético de Madrid entraban en calor en la cancha de Valladolid, el árbitro pasó por al lado del volante argentino. Allí se observó cómo "Rodri" lo tocó amistosamente y al parecer le preguntó cómo estaba.

En ese instante, el europeo se dio vuelta y le dijo claramente "jodido, pero bueno". "Me voy ya, me echan... Me echan, me echan en junio", añadió mientras ambos se daban la mano con una sonrisa incluida. Al tiempo que los dos se reían y el futbolista volvía con sus compañeros para continuar con el calentamiento previo al partido, el juez le gritó: "Nos vemos".

De Paul y Lahoz, viejos conocidos de LaLiga y del Mundial.

Cuándo se jubila un árbitro en España

La explicación de lo que le dijo Mateu Lahoz a De Paul es que un árbitro en España puede dirigir hasta los 45 años, o 46 si los cumplió ya empezada la temporada. Este último es el caso del polémico juez, que llegó a los 46 de edad el 12 de marzo de 2023. Por lo tanto, una vez culminada la campaña 2022-2023 en junio próximo, dirá adiós como profesional.

Cuando De Paul reveló cómo es Mateu Lahoz en la cancha: "Le gusta"

El mediocampista de 28 años ya se había referido a cómo quedó la relación entre ambos, una vez terminado el choque por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Entrevistado por TyC Sports en febrero de 2023, el ex Udinese le dijo al periodista deportivo Gastón Edul que "a él le gusta todo ese show, lo disfruta. Es así, es su personalidad". "Me conoce desde hace mucho, de cuando estaba en Valencia", recordó. Y contó que Simeone les pidió a él y a los otros argentinos campeones del mundo en el plantel del "Colchonero", Nahuel Molina y Ángel Correa, que no le protestaran porque iban a salir perdiendo.