Si el Potro Rodrigo era de River, ¿por qué usó la de Boca en el Luna Park?

Tal como aseguró Ramiro Bueno en diálogo con El Destape, el "Potro" Rodrigo era hincha de River. Sin embargo usó la camiseta de Boca en un recital que dio en el Luna Park por una razón.

El "Potro" Rodrigo usó una camiseta de Boca Juniors en uno de sus recitales en el Luna Park y esto tiene una explicación. Más allá de que, tal como contó su hijo Ramiro Bueno en diálogo con El Destape, el histórico cantante era hincha de River Plate, lució la "Azul y Oro" en dicho show ante miles de personas en el mítico estadio ubicado en la manzana de Bouchard y Corrientes.

El fútbol fue la pasión de Rodrigo. No todos sabían de su afinidad por el "Millonario", de hecho ni él la mencionó públicamente. Ramiro Bueno recordó aquel momento en la entrevista brindada, en la que también reveló cuándo nació el amor de su padre por la "Banda". Sin embargo, vistió la del "Xeneize" en el año 2000 y tuvo un motivo para hacerlo.

En respuesta a la consulta sobre qué hay de cierto en que Rodrigo no sólo era hincha de Belgrano, Ramiro Bueno respondió: "Mi abuela Betty me ha contado la historia de que mi viejo desde chico simpatizaba con River también. Que era gallina. Pasaron los años y después cuando pasó todo lo del boom del Diego y demás se puso la camiseta de Boca, que está la famosa foto de él con la camiseta de Boca de Quilmes. Era todo amor y la devoción hacia él en ese entonces. Pero mi viejo desde chico, mi abuela me contó que era de Belgrano y simpatizante de River".

Y agregó: "De hecho creo que tenían amistad en ese momento, si no me equivoco. Había como que se llevaban bien. Después pasó lo que pasó y mejor ni hablar (NdeR: Belgrano le ganó la promoción 2011 a River y lo mandó a la B Nacional). Creo que hasta ese momento Belgrano y River se llevaban bien. Yo tengo amigos cordobeses que me decían eso.

El encuentro de Ramiro con Rodrigo, en sueños

- ¿Soñaste con tu viejo alguna vez?

- Yo a mi viejo lo he visto muy pocas veces en sueños, por ejemplo, y las pocas veces que lo vi a mi viejo... Hubo una vez que lo vi en la puerta de mi casa y lo único que pasó fue que me dio un abrazo, y me quedé con él ahí. Después muchas veces no soñé con mi viejo, quizás es porque yo siento mucho que mi viejo me acompaña, yo a veces siento que mi viejo vive en mí. Yo siento que él me cuida, que él me guía. La presencia de él espiritual la cargo muy adentro, y hoy por hoy te digo que lo entiendo en absolutamente todo, y eso es algo muy lindo.