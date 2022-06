Vignolo fulminó a River tras el partido con Vélez "No funcionó"

Tras la caída de River ante Vélez en la Copa Libertadores, El Pollo Vignolo defendió a Marcelo Gallardo pero liquidó a otros en el Millonario.

La derrota por 1-0 de River contra Vélez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de fútbol caló hondo en "El Millonario". Las repercusiones en los medios de comunicación de cara a la vuelta son contundentes, con la palabra de Sebastián "El Pollo" Vignolo incluida.

El conductor de ESPN F90 analizó lo ocurrido en el estadio José Amalfitani de Liniers y fue contundente con su opinión. Si bien el relator defendió a Marcelo Gallardo, también aprovechó para liquidar al club en sí por los últimos mercados de pases, con "palos" que parecieron destinados a la dirigencia y al secretario técnico Enzo Francescoli.

El Pollo Vignolo defendió a Gallardo en River y liquidó a algunos refuerzos

El presentador comenzó el programa de televisión del jueves 30 de junio de 2022, al mediodía, con su editorial habitual acerca de lo sucedido en el primer encuentro de la serie. Después, como siempre, dio lugar al debate junto a sus compañeros Diego "El Chavo" Fucks, Daniel Arcucci, Federico "El Negro" Bulos, Damián Manusovich y Marcelo Espina.

Mientras todos le buscaban explicaciones a la pésima actuación de River que derivó en la derrota contra Vélez, "El Pollo" Vignolo hizo un breve repaso de los últimos fichajes del club de Núñez. Allí fue cuando preguntó en referencia a Gallardo: "Acá, en esto, ¿qué responsabilidad tiene el técnico?".

Entonces, repasó: "Cuando va a buscar a (Andrés) Herrera... Herrera es un buen 4, no le funcionó todavía". Luego, resaltó que "(Emanuel) Mammana todavía no le funcionó, (Tomás) Pochettino no enganchó, Elías Gómez...". Sin embargo, Manusovich no coincidió y opinó que "así como cuando el equipo gana el entrenador tiene su responsabilidad, también la tiene cuando pierde".

El Pollo Vignolo apuntó contra River por el mercado de pases.

No obstante, "El Pollo" Vignolo insistió: "(Esequiel) Barco me parece el mejor refuerzo, a ´Juanfer´ (Juan Fernando Quintero) lo contrató River por algo... Yo estoy de acuerdo con todos los refuerzos, yo hubiese contratado a todos". En ese momento, los panelistas concordaron en que las incorporaciones estuvieron "bien elegidas", aunque por ahora no le han dado al equipo lo que se esperaba. Incluso, Arcucci opinó que "sorprende que entre (Rodrigo) Aliendro con un entrenamiento... No funcionó".

Gallardo, post Vélez vs. River: "Peor no vamos a jugar"

Con una autocrítica feroz luego de la derrota por la mínima, el estratega del "Millonario" se sentó en la sala de conferencias de prensa del Amalfitani y no dejó dudas con su testimonio: "Le dejamos la iniciativa a Vélez y le entregamos los espacios como para que nos marcaran más goles". Incluso, señaló que "lo único positivo es el resultado porque es una ventaja mínima", aunque reconoció: "Debemos mejorar mucho para la revancha porque hoy no hicimos un buen partido".

"La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez provocó que no nos encontráramos nunca. Y cuando se juega mal no hay muchas explicaciones, se juega mal", puntualizó "El Muñeco". Y cerró de manera lapidaria: "Ya está, peor de lo que jugamos no vamos a jugar".