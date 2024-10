Video: la polémica mano de River que el VAR no sancionó frente a Atlético Mineiro La polémica mano de River que el VAR no sancionó frente a Atlético Mineiro por Copa Libertadores. River vs. Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Libertadores: hora, lugar y transmisión en vivo.

22 de octubre, 2024 | 22.04 La mano de González Pirez que el VAR no cobró a los cinco minutos de partido. La serie entre River Plate y Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Libertadores comenzó con polémica: tras un córner del 'Galo' y un cabezazo del conjunto brasileño dentro del área, Deyverson anotó el primer tanto pero fue anulado por offside. Sin embargo, la revisión del VAR se fijó en una mano de Leandro González Pirez que significaría un penal con apenas cinco minutos de partido jugados. Increíblemente, la falta no se sancionó y el encuentro continúa empatado sin goles. El 'Millonario' visita a los dirigidos por Gabriel Milito en el primer duelo del cruce por un lugar en la final del certamen continental. El elenco de Marcelo Gallardo sufrió a último minuto una baja importante: Marcos Acuña quedó desafectado y su lugar en el once titular lo ocupa Enzo Díaz. Noticia en desarrollo. TWITTER

