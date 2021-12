Un jugador campeón con River reveló el costado oscuro de Marcelo Gallardo: "Me arruinó"

Un jugador que fue campeón con River en 2015, habló en Halcones y palomas en TNT Sports sobre su paso por el club y criticó fuerte a Marcelo Gallardo.

El furor por el River Plate campeón del fútbol argentino continúa en los canales deportivos y algunos protagonistas de la era de Marcelo Gallardo no se lo pierden. Nicolás Bertolo, quien integró el plantel campeón de la Copa Libertadores 2015 y jugó un sólo año en el equipo del "Muñeco", brindó una entrevista al ciclo Halcones y palomas, de TNT Sports. En la misma recordó momentos del DT y en uno en particular fue muy crítico.

Si bien no permaneció tanto tiempo en el elenco de Núñez, le alcanzó para quedarse con el torneo continental -el segundo de su carrera, ya que lo ganó también con Boca Juniors- y con un segundo título en Japón. Disputó un total de 23 partidos y no convirtió goles oficiales con el "Millonario". Su rendimiento tampoco ayudó y no fue uno de los más queridos por los hinchas, al margen de que salió de las inferiores del eterno rival.

Ante la pregunta de Nicolás Distasio acerca de cómo era el técnico con él, el volante de Platense afirmó: "Me exigía y me puteaba mucho también". Acto seguido, contó una anécdota del encuentro disputado ante el Gamba Osaka, en el que ganó la Suruga Bank, y dio detalles del trato de Marcelo Gallardo: "Me acuerdo que terminó el primer tiempo, volvimos para el vestuario y me dijo de todo. Me preguntó si me había olvidado de jugar al fútbol", afirmó.

Y agregó: "Me arruinó ahí, me sacó la poca confianza que tenía. Son anécdotas que son graciosas pero me sirvieron porque quería sacar lo mejor de mí y lo intentó. River no te da tiempo, yo tenía 29 años y quizás apostaban más a la juventud, eso me jugó en contra, pero tampoco es excusa. Tuve mis oportunidades y no lo hice de la mejor manera", recordó el exmediocampista del Palermo de Italia.

Los elogios al "Millonario" campeón

Durante la entrevista felicitó al DT por lo logrado: "Estamos hablando de casi 8 años, se han ido jugadores y se ha reinventado siempre. Este año veían que no se podía, y se terminó reinventando terriblemente como con Enzo Fernández y Agustín Palavecino que sorprendieron muchísimo. Les costó un poquito la adaptación y rápido se dieron cuenta lo que el técnico quería de ellos y terminaron jugando", sostuvo.

Por último destacó la importancia de varios integrantes del plantel: "Pasó con Julián Álvarez que no jugaba y fue titular por la lesión de Matías Suárez o Palavecino que entró por De la Cruz. Después están los de siempre: (Franco) Armani, Leo Ponzio acompañando desde siempre y el grandísimo Enzo (Pérez). Gallardo es el técnico número uno porque lo ha demostrado, saca lo mejor de cualquier jugador, le encuentra el momento justo y le responden", concluyó.