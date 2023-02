Un ex River y Selección Argentina sueña con volver: "Voy a pasar"

Un exjugador de River y la Selección Argentina sueña con volver a ambos en el futuro, aunque como DT. Un emblema de la década de 1990 aseguró que va "a pasar" por los dos lugares otra vez y que ello lo motiva en el día a día.

El protagonista de esta historia es nada menos que Germán "Mono" Burgos, quien tuvo un paso fugaz por Newell´s después de haber sido ayudante de campo de Diego "Cholo" Simeone durante varios años en Atlético de Madrid de España. Entrevistado en el podcast Bendita Afición, el exarquero y músico de 53 años se sinceró y contó qué espera para lo que se le viene como DT principal.

El Mono Burgos quiere volver a River y a la Selección Argentina: "Si no es ahora, será otro año"

Durante la conversación, consultado por el panorama en su trayectoria que actualmente lo coloca en Aris Salónica de Grecia, el exguardavalla del "Millonario" declaró: "Yo sé que voy a pasar por River seguramente y también por la Selección Argentina". De cualquier manera, quien fue suplente en los Mundiales de Francia 1998 y Corea del Sur - Japón 2002 también aclaró: "Yo no me pongo techos para nada y sé que hay tiempo para todo...".

El Mono Burgos, un ícono de River en los ´90.

Incluso, el exportero manifestó que "el fútbol te coloca a los componentes en su lugar, siempre es así" y pronosticó que "si no es ahora, será otro año, el otro año o el otro año". Acerca de los objetivos a cumplir en este rol fuera de la cancha, expresó: "Mi idea es hacer el camino que me propuse, sino no hubiese sido Germán Burgos... Si yo no me propongo como primer entrenador, entonces no sería yo".

Con relación a su recorrido en el deporte profesional de elite, "El Mono" destacó que se trata de "buscar tu sueño y tu vida". El exjugador, que además vistió las camisetas de Ferro, Mallorca y Atlético de Madrid, completó en ese sentido entre risas: "Ahora quiero que me insulten a mí, me cansé de que me aplaudan".

