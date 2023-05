Tras ganar el Superclásico, Demichelis filtró la pelea con Evangelina Anderson por River: "Locura"

Tras ganarle el Superclásico a Boca, Martín Demichelis filtró la pelea que tuvo con su esposa Evangelina Anderson por River. El recuerdo del entrenador de la discusión con su pareja.

Martín Demichelis filtró una pelea que tuvo con su esposa Evangelina Anderson por River. Después de la agónica victoria por 1-0 en el Superclásico frente a Boca en el estadio Monumental, el entrenador de 42 años reveló detalles de la intimidad de la familia con su esposa y los niños. Casados desde junio de 2015, tuvieron tres hijos en común: Bastian (14, juega en las inferiores del club), Lola (10) y Emma (6).

Durante la entrevista con el diario deportivo Olé, el director técnico recordó el momento en el que decidió abandonar Alemania luego de casi cuatro temporadas para volver a su país natal, en el que no vivía desde 2003. Al principio, la modelo no quería regresar a Buenos Aires, aunque finalmente decidió acompañar a su marido en la decisión.

Demichelis reveló la pelea con Evangelina Anderson para volver a River: "Ella me decía ´no te metas en esa locura´"

En la charla con Olé, el cordobés repasó cuando la dirigencia del club se comunicó con él a finales de 2022 para que fuera el reemplazante de Marcelo Gallardo como DT. De hecho, detalló: “Cuando Marcelo comunica que no sigue y empieza a sonar mi nombre, mi mujer me decía 'si llegás a ser vos, no te metas en esa locura'. Yo le dije: 'Si me llaman, mañana sale el avión, Bastian viene conmigo, decime si venís o no venís', ja". "No, pero un poco fue así: lo charlamos cinco minutos con ´Evi´ y le dije 'mirá, soy el elegido, allá vamos'", amplió el exdefensor.

Demichelis y Evangelina, riverplatenses de ley.

En la conferencia de prensa posterior al Superclásico, el estratega destacó a su pareja en la conferencia de prensa y resaltó: "Se lo dedico a mi esposa, que siempre está acá y me apoya". Y agregó afectuosamente que "ella también es importante en todo esto".

La intimidad de Demichelis con su familia en Argentina

Además, "Micho" contó cómo es su vida en estos casi seis meses que lleva de nuevo en Buenos Aires. “Cuando estoy en familia trato de ver alguna película con ellos. O si pasan fútbol, también lo miro". "Es un poco como lo que estamos haciendo ahora: tomamos unos mates antes de cenar, ja", puntualizó el excentral. El exfutbolista de la Selección nacional relató qué ocurre antes de pasar un rato juntos por única vez en su casa: "Después, hablamos con los chicos, les preguntamos cómo fue su día, comemos y ya queda ponerse a pensar en cómo será el día siguiente”.

Con relación a Evangelina, "Micho" reconoció que tiene "ofrecimientos" de ella "para empezar alguna serie nueva", aunque aclaró: "Pero yo decido no arrancarlas porque sé que después me va a quitar muchísimo tiempo”. Consultado acerca de cómo son sus horas cuando no está trabajando, Demichelis contó: "Ahora, cuando vuelva a casa Lola, ya va a tener el ajedrez armado y la propuesta seguramente va a ser ‘papá, jugamos un ratito, jugamos un ratito’". Por último, se rió cuando expresó que "ese ratito a veces es mucho eh, porque suelen ser muy largos los partidos" y cerró: "¡Hasta me gana a veces!”.