Sufre Gallardo: las bajas en River para jugar con México y el debut vs. Platense

River Plate enfrentará a la Selección de México este martes 21 de enero en el Estadio Más Monumental y Marcelo Gallardo ya sabe con qué futbolistas no contará para dicho compromiso. Sin embargo, el principal problema pasa porque algunos están en duda para jugar con Platense en el debut de la Copa de la Liga Profesional. Por supuesto, todo dependerá de cómo avancen sus respectivas recuperaciones pensando en el cruce contra el "Calamar" que significará el comienzo oficial del 2025 para los del "Muñeco".

A lo largo de la temporada, los de Núñez no sólo afrontarán los certámenes locales, sino también que disputarán tanto en la Copa Libertadores como en el Mundial de Clubes que se llevará a cabo a mitad de año en Estados Unidos. Por este motivo, el DT necesita de sus mejores jugadores para pelear en todos los frentes y volver a ganar títulos. Claro que, ahora contra la "Tri" perderá algunas piezas claves de su plantel.

En principio, quien no apareció en la lista de convocados por una decisión extrafutbolística fue Ramiro Funes Mori, que todavía no definió su futuro. Lo cierto es que el experimentado zaguero expresó su deseo de quedarse en la institución pero en esta ocasión el entrenador no lo tuvo en cuenta. Claro que, no será el único que se pierda este duelo previo al partido contra Platense ya que algunos de sus compañeros sufrieron lesiones que los marginarán del verde césped.

Con los regresos de Franco Armani y Pablo Solari a la nómina, los que estarán ausentes serán Fabricio Bustos -a raíz de una sinovitis-, Gonzalo "Pity" Martínez -sobrecarga- y Rodrigo Villagra -molestia muscular-. De esta manera, se perderán este partido y están en duda para jugar contra el "Calamar" este sábado 25 de enero desde las 21.30 horas. Por otro lado, Sebastián Driussi no concentró y sí lo hizo Gonzalo Montiel, quien probablemente sea titular en su vuelta al club

Gonzalo "Pity" Martínez no jugará el amistoso contra México y está en duda para el debut vs. Platense

La posible formación de River para enfrentar a la Selección de México

Con algunas dudas en los 11 para este amistoso internacional, la formación del "Millonario" de Marcelo Gallardo con varios titulares sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Milton Casco, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Matías Rojas o Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Miguel Borja.

¿Cuándo juegan River Plate vs. México el amistoso internacional?

El "Millonario" y la "Tri" se enfrentan este martes 21 de enero a las 21 horas en el Estadio Más Monumental. El partido será transmitido en vivo por Disney+ Premium.

El mercado de pases de River Plate en el fútbol argentino

Altas: Esteban Fernández (vuelve de Newell's), Tomás Galván (vuelve de Tigre), Tomás Castro Ponce (vuelve de Atlético Tucumán), Gonzalo Tapia (Universidad Católica), Enzo Pérez (libre de Estudiantes), Giuliano Galoppo (a préstamo desde San Pablo), Matías Rojas (Inter Miami), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Sevilla), Sebastián Driussi (Austin).

Bajas: Claudio Echeverri (Manchester City), Robert Rojas (Olimpia), Enzo Díaz (a préstamo en San Pablo), Tobías Leiva (a préstamo en Aldosivi), Nicolás Fonseca (León), Adam Bareiro (Al-Rayyan) , Daniel Zabala (a préstamo en Huracán).