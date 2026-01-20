Se filtró cómo sería la camiseta suplente de River para 2026: la foto

River lanzaría nuevas camisetas para este semestre de 2026.

Comienza un nuevo año y los equipos presentan lo que serán los nuevos diseños de camisetas. Tal es el caso de Adidas que prepara lo que será el lanzamiento de nuevas indumentarias para la Selección Argentina y otros equipos que formarán parte del mundial 2026. Pero no descuida a sus clubes de siempre en el planeta, entre los que se encuentra River Plate, que estaría por lanzar al mercado una nueva camiseta titular y alternativa para su gente.

El elenco Millonario afronta un año sin Copa Libertadores y en donde tratará de leventar la floja imagen que dejó durante la temporada 2025. Un año que pasó sin títulos para el elenco de Marcelo Gallardo, que cada vez tiene menos margen de error en el club. Y un primer semestre que lo tendrá a la institución de Núñez con triple competencia por delante, al tener que disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo Apertura 2026.

Cómo sería la nueva camiseta suplente de River

El sitio Footy Headlines dio a conocer la nueva camiseta suplente de River. Se trata de una página que brinda noticias exclusivas sobre equipamiento de fútbol, especializado en filtrar y revelar las nuevas camisetas, botas, logotipos y otros artículos de las principales marcas y equipos antes de sus lanzamientos oficiales, por lo que una referencia clave al dar desde lanzamientos oficiales hasta filtraciones de temporadas futuras.

Así luciría la nueva camiseta suplente de River.

En cuanto a la camiseta suplente del Millonario, vuelve los tradicionales bastones rojos y blancos característicos de las indumentarias alternativas del club, con el negro como agregado diferencial. delgadas líneas negran también puestas de forma vertical y atravesando la manga de la remera, como toques distintivos. Mientras que vuelven las famosas tres líneas en la manga que acostumbra la marca alemana, esta vez en color blanco.

Los antecedentes de camisetas alternativas de River

La última camiseta suplente que había lanzado la marca también cuenta con bastones verticales, pero en este caso rojos y negros. La camiseta estuvo inspirada en los colores de un globo aerostático que usó el club cuando ganó el Metropolitano 1975 y cortó con una sequía de 18 años sin campeonatos.

La versión de camiseta alternativa de River de 1999.

En 1999, el club tuvo una camiseta alternativa con algunas diferencias. Aunque a diferencia de la nueva, este diseño contaba con líneas negras más gruesas negras, y la marca Adidas estaba presente en el medio del pecho, mientras que el sponsor merodeaba la zona del pecho. Una camiseta que quedó en el medio del recuerdo y que posiblemente inspiró a esta nueva, que acompañará algunos encuentros del Millonario.