River Plate realizó una fuerte oferta por un refuerzo de jerarquía: la respuesta que recibió

River va con todo por el refuerzo que pidió Gallardo: la respuesta que recibió tras la oferta que realizó.

En River Plate, todos los focos se encuentran en armar un plantel poderoso para 2025 y ya comenzó a actuar en consecuencia. Tal como se venía especulando, la dirigencia realizó una fuerte oferta por Leo Fernández y ya recibió una respuesta desde el Toluca, club dueño de su pase, y Marcelo Gallardo espera por el refuerzo estrella que pidió.

Según revelaron medios mexicanos y el periodista César Merlo, River realizó un ofrecimiento por un porcentaje de la ficha del uruguayo, pero Toluca la rechazó por considerarla insuficiente, ya que consideran que pueden sacar algo más por el jugador de 26 años en este momento de su carrera.

Cabe recordar que el conjunto de México tasó el pase del talentoso mediocampista zurdo en una suma cercana a los 8 millones de dólares. Aunque no trascendieron los números, versiones periodísticas del país azteca señalaron que la propuesta del "Millo" fue "ridícula" y que no se aproxima a lo que piden los dueños del Toluca.

Más allá de esta primera oferta, la negociación no está terminada ni mucho menos, ya que desde Núñez seguirán insistiendo por uno de los futbolistas que Gallardo desea. Además, un tema no menor es que "Los Diablos Rojos" no tienen como prioridad para la próxima temporada al futbolista que brilló en Peñarol, aunque Antonio Mohamed lo elogió luego de asumir como entrenador la pasada semana.

Por otro lado, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, manifestó que "Leo ha rechazado propuestas de dos o tres equipos importantes”, ya que en lugar de esos conjuntos prefiere quedarse en Toluca o en su país. En el "Millo" están al tanto de los clubes que están detrás del jugador y acelerarán por él, aún más después de la tremenda temporada que tuvo entre torneos internacionales y locales: marcó 22 goles y dio 17 asistencias en 47 partidos con el conjunto de Montevideo.

Los números de Leo Fernández en su carrera

273 partidos oficiales entre Fénix, Universidad de Chile, Toluca, Tigres, Fluminense y Peñarol.

76 goles.

66 asistencias.

5 títulos conseguidos.

Sorpresa en River por lo que pasó con un referente del plantel de Gallardo

Un referente del plantel de River que comanda Gallardo causó sorpresa en las últimas horas por una impactante noticia con respecto a su futuro en la institución. Mientras el equipo descansa tras la temporada 2024 y ya piensa en lo que se viene, el futbolista tiene claro lo que quiere para su futuro y todo está encaminado para que lo resuelva. Según trascendió, es posible que llegue a un acuerdo en las próximas horas.

Se trata de Manuel Lanzini, quien desde su regreso sólo marcó un gol -ante Boca Juniors en un Superclásico- y sueña con quedarse un tiempo más en el "Millonario". Si bien no terminó de ser una pieza clave tanto con Martín Demichelis como con el "Muñeco" a cargo, el volante ofensivo es uno de los más experimentados en el elenco de Núñez, además de ser un jugador surgido del club. Con la sed de revancha para ir por la Libertadores 2025, Lanzini se decidió y se quedaría, aunque todavía restan cerrar algunos detalles de su vínculo.

Según aseguraron desde el medio deportivo Olé, Gallardo dio el visto bueno para que "Manu" se quede en la temporada venidera y ahora tendrán que negociar. De esta manera, todo indica que el enganche renovaría el contrato que lo une a la institución desde su regreso a mediados del 2023, momento desde el que acumuló varias lesiones pero también actuaciones positivas. La más destacada fue sin dudas aquel clásico contra el "Xeneize" en la Bombonera en la que River se quedó con la victoria por 1 a 0.

No hay dudas que el "Muñeco" lo necesitará en su máximo nivel, más aún teniendo en cuenta que es una de las figuras del equipo por su trayectoria. Sin ir más lejos, su vuelta al fútbol argentino tras un largo recorrido en Europa causó furor aunque muchas veces en cancha no todo salió como se esperaba. Ahora, con una nueva pretemporada en el horizonte, se espera que Lanzini recupere el buen nivel y vuelva a tener un lugar asegurado como titular en 2025.

Los números de Manuel Lanzini con la camiseta de River Plate