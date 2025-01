River festeja y Marcelo Gallardo ya tiene el segundo refuerzo en el mercado de pases.

River Plate acaba de cerrar al segundo refuerzo del 2025 y Marcelo Gallardo, su entrenador, festeja en pleno mercado de pases. Después de la llegada del delantero chileno Gonzalo Tapia, ahora el club de Núñez consiguió culminar el fichaje de Enzo Pérez. Uno de los máximos ídolos de la historia del "Millonario" está de vuelta a sus 38 años, por lo que fue a hacerse la revisión médica junto con el atacante.

Más allá de lo que significa el ex Estudiantes de La Plata por sí mismo, también se trata de una incorporación necesaria en la mitad de la cancha, dada la irregularidad que mostraron en esa posición a lo largo del 2024 algunos futbolistas como Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca. Ahora, ya cubierto dicho puiesto, el "Millonario" acelerará por otros dos jugadores para darle un mayor vuelo futbolístico al equipo.

Oficial. Enzo Pérez vuelve a River y es el segundo refuerzo del 2025

El volante mendocino, surgido en Godoy Cruz, se marchó en libertad de acción de Estudiantes para recalar en Núñez. De esta manera, iniciará su segundo ciclo en la institución y todo indica que será titular, más allá de que en febrero próximo cumplirá 39 años.Ya cerrado Tapia también, la dirigencia liderada por Jorge Brito presiona para quedarse además con los pases de Giuliano Galoppo y Matías Rojas. De hecho, ya dieron el visto bueno al respecto propio Gallardo, Enzo Francescoli (manager) y Leonardo Ponzio (secretario técnico).

Gallardo y Enzo Pérez, la fórmula del éxito que volvió a River.

La despedida de Enzo Pérez de Estudiantes: "No voy a renovar"

"Tomé la decisión de no seguir en el club. Muchísimas gracias por el respeto, el respaldo, el cariño, y por el abrazo que me dieron nuevamente", comunicó el mediocampista en la zona mixta luego del título en el Trofeo de Campeones frente a Vélez en diciembre del 2024. Más allá de los cánticos de la hincha del "Pincha" para que se quedara a disputar otra Copa Libertadores con la institución, el ex Benfica completó: "Ya hablé con la dirigencia, no voy a renovar, así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Llegué al club en el 2007, me abrieron las puertas, después en el 2012 y ahora... Sólo palabras de agradecimiento, los quiero mucho y les tengo un respeto muy grande por todas las enseñanzas que me han dado, cómo me han hecho crecer como persona".

Los números de Enzo Pérez en Estudiantes en 2024