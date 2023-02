Pasarella rompió el silencio y dejó una impensada frase sobre el descenso de River

El exentrenador y presidente del "Millonario" se refirió a cómo cree que será recibido en el Monumental y dio a entender quién fue el responsable del descenso a segunda división.

Daniel Pasarella habló sobre lo que le genera su regreso a River Plate el próximo domingo para el homenaje que realizará el club a los campeones del mundo y dio a entender que el expresidente de la AFA Julio Grondona fue el responsable de enviar al descenso al "Millonario" al Nacional B en 2011, cuando él era el presidente.

La invitación de la dirigencia de River a Pasarella para la distinción que se hará en el Estadio Monumental a los exjugadores que vistieron la "banda" y que levantaron la Copa del Mundo generó polémica debido a que la última imágen que dejó el "Kaiser" entre los hinchas no fue la mejor tras su paso como mandamás entre 2010 y 2013. Sobre su vuelta al estadio de Núñez tras casi 10 años, uno de los mejores defensores de la historia Argentina dio sus sensaciones.

Qué dijo Daniel Pasarella sobre su regreso a River y su responsabildiad en el descenso

Daniel PAsarella rompió el silencio sobre su regreso a River Plate.

En diálogo con el programa Libero de TyC Sports, Pasarella manifestó qué le genera retornar al Monumental: "Acepté rápidamente la invitación. Nunca dudé. Tengo muchos amigos y familia que quieren estar ahí también".

La responsabilidad del descenso de River al Nacional B en el 2011 es una tema latente en la historia del club, ya que algunos hinchas señalan a Pasarella como el máximo responsable del hecho. Sobre esto, el exjugador de la Selección Argentina comentó:"El único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso. Pero es una historia larga, mejor dejémoslo así. Es acostumbrarse a vivir con ese dolor encima, yo me sigo acostumbrando. Sé que no soy el culpable del descenso de River".

Sobre si podía separar su protagonismo como jugador y su rol como dirigente de River, Pasarella sorprendió al señalar: "El tema de la dirigencia yo no quiero hablar porque la persona que tendría que estar no está en la charla". Al ser consultado sobre a quién se refería, luego de que los periodistas le nombraran a Julio Grondona como ser el responsable de enviar a River al descenso, manifestó: "Eso lo decís vos".

Y luego, sobre cómo cree que será recibido en la cancha soltó: "No tengo problemas en si algún hincha me reprueba. cada uno agarra por su camino. La mayoría de los hinchas que van a la cancha no tienen 17 u 18 años. Yo vuelvo a la cancha por la gente de River".

"Yo tomé esta invitación como algo sano. Para estar con amigos. Unos días antes pasé un homenaje muy lindo en Junín, la pasé muy bien, y eso me acercó a la gente de River. Yo me imaginaba lo que sería un homenaje en la cancha de River y llegó la invitación", expresó.

Para finalizar sobre el asunto de River, el exjugador del Nápoli dio detalles de cómo se dio la invitación: "Me habían tocado por otros carriles la posibilidad que fuera al homenaje en River. No sé quién me ha invitado, pienso que ha sido la dirigencia".

Las cinco definiciones de Daniel Pasarella

"Hasta hace poco pensé en volver a dirigir. Pero me di cuenta que me estoy poniendo viejo, y en el fútbol no te podes levantar mal. Sigo mrando fútbol, pero no tanto como antes. Por dentro me gustaría volver a ser entrenador, pero después tengo momentos que digo mejor no".

"No soy quién para considerar si Messi es el mejor jugador de la historia de las Copas del Mundo. Estuvo Kempes, también Maradona y ahora Messi".

"No recuerdo dónde estaba cuando falleció Diego. Lo viví como una desgracia por la edad que tenía Diego".

"El Flaco Menotti fue el padre del fútbol. El que cambió la historia del fútbol".

"Yo le doy mucho crédito a Gallardo, ganó muchas cosas. Hizo un equipo que nadie quería enfrentar. No sé si tiene cosas mías como técnico, puede ser en algunas cosas".