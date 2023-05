Otro uruguayo: la joya que quiere River Plate para tratar de ganar la Copa

El zaguero central se refirió a la posibilidad de jugar en el "Millonario" tras el debut de su seleccionado en el Mundial Sub 20.

Sebastián Boselli, jugador de Defensor Sporting y el seleccionado uruguayo Sub 20, habló este martes de las posibildiades de arribar a River Plate en medio de los fuertes rumores en los últimos días. El oriundo de Montevideo es una de las jóvenes promesas "charrúas" y varios equipos ya preguntan por él.

El debut de Uruguay en el Mundial juvenil que se está disputando en nuestro país no podría haber sido mejor. La contundente goleada 4 a 0 ante Irak, en el Estadio ünico Diego Armando Maradona, lo deja bien perfilado de cara al objetivo inicial de clasificar de ronda, y que la valla haya terminado en cero mucho tuvo que ver Boselli, una de las joyas del equipo dirigido por Marcelo Broli y que dejó una gran impresión en el "Millonario.

La revelación de Sebastián Boselli sobre la chance de jugar en River

Boselli es uno de los refrentes del seleccionado uruguayo Sub 20.

En una entrevista con TyC Sports, el central de 19 años, valuado en 900 mil dolares según Transfermarkt, fue consultado si ya había tenido algún contacto con dirigentes de River y, al respecto, comentó: "No, yo no he hablado nada, prefiero quedarme por fuera de eso porque estoy concentrado 100% en el Mundial. Soy consciente del interés. Ahora estoy intentando centrarme en esto y después del Mundial veremos qué pasa".

Si bien el propio jugador no quiso hablar en concreto de la chance de jugar en el fútbol argentino, lo cierto es que desde la secretaría técnica del club de Núñez lo tienen bien apuntado a Boselli. Con la posibilidad de verlo aún más de cerca en la Copa del Mundo de Argentina, las condiciones para que se haga efectivo el pase son más probables.

Por otra parte, el defebnsor de 1,83 metros se refirió al nivel que tuvo su seleccionado ante el conjunto asiático: "Es difícil hacer un balance del partido. Me quedo con la alegría de que el equipo está bien y está haciendo bien las cosas". Y argegó que " el objetivo es dejarlo todo y llegar lo más lejos posible".

Para finalizar, Boselli, que jugó los 90 minutos en el partido que Matías Abaldo, Andrés Ferrari, Facundo González y Alan Matturro convirtieron los tantos, reconoció qué siente al jugar esta competencia: "La verdad que muy lindo jugar un Mundial, es todo lo que un niño sueña. Es una alegría enorme".