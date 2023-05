Milan viene por 2 joyas de River y tiembla Demichelis: "20 millones"

River y Martín Demichelis, atentos porque Milan viene por dos joyas del equipo en el próximo mercado de pases. El club quiere recaudar unos 20 millones de euros entre ambos.

Milan viene por dos joyas de River, por lo que el club y el entrenador Martín Demichelis están atentos a lo que pueda suceder en el próximo mercado de pases. El club italiano está interesado en dos jugadores jóvenes del "Millonario", aunque uno de ellos es titular pero el otro ni siquiera debutó oficialmente en la Primera División.

De acuerdo con la información del portal Tuttosport, los elegidos por el conjunto "Rossonero" son nada menos que Lucas Beltrán y Claudio "Diablito" Echeverri. El delantero es titular en la formación de "Micho" y sostiene un buen nivel desde que regresó del préstamo en Colón de Santa Fe en 2022. Por su parte, el extremo es la gran joya que aparece desde las divisiones inferiores y fue el capitán de la Selección Argentina Sub 17 en el reciente Sudamericano de Ecuador.

Si bien las conversaciones formales entre las dos instituciones todavía no comenzaron y se trata simplemente de un sondeo, en la entidad de Núñez aspiran a recaudar como mínimo 20 millones de euros "limpios" por ambos futbolistas. El delantero de 22 años y el mediapunta de 17 tienen un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. La cláusula de rescisión del "Vikingo" es de 25 millones de euros brutos y la del chaqueño, de 20 millones de la misma moneda.

Para Tuttosport, Milan viene por Beltrán y Echeverri.

No obstante, Milan no es el único interesado por estos futbolistas: Real Madrid y Manchester City ya preguntaron por ellos también. Desde River deslizaron a los medios que la intención es conservar a Beltrán al menos hasta el 2024 y a Echeverri hasta 2026. De cualquier manera, el mercado será el que determine si los jóvenes se quedarán o no en "La Banda".

Por qué le dicen Diablito a Echeverri

El atacante lleva su apodo por "El Diablo" Marco Antonio Echeverry, exjugador y entrenador boliviano que se destacó en su Selección durante más de una década. Además del apellido, los compañeros le colocaron dicho seudónimo por su notable capacidad para superar rivales y llevar a su equipo hacia adelante dentro de la cancha. Echeverri arribó al "Millo" con sólo 11 años en 2017, proveniente de Deportivo Luján de su Chaco natal.

Poco a poco, Claudio se fue ganando un lugar en las categorías menores, se lució en algunos amistosos en Europa y el gran Sudamericano Sub 17 lo catapultó a la fama. Ahora, será tarea del jugador y de la institución ir por los carrilles correctos para que pueda explotar en la Primera.