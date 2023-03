Martín Demichelis cambia medio equipo para levantar a River: vuelve un histórico

El regreso del referente es el cambio que tiene mayores posibilidades ya que hasta ahora no había jugado.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, piensa en nuevas variantes en el equipo que visitará a Lanús el próximo sábado. El encuentro se juega después de lo que significó una dura derrota para el conjunto millonario el último fin de semana ante Arsenal.

Los defensores Paulo Díaz y Jonatan Maidana, junto con Santiago Simón y Nicolás de la Cruz son los futbolistas que más chances tienen de ser titulares frente al Granate. Miguel Borja, por otro lado, también tiene chances de ser titular el sábado ante el Granate, uno de los punteros. En principio se esperaba que también aparezca Emanuel Mammana como alternartiva, pero perdió peso luego del entrenamiento de esta mañana. El regreso del uruguayo es el cambio que tiene mayores posibilidades ya que hasta ahora no había jugado porque le realizaron una artroscopia en diciembre del año pasado, pero para Demichelis es de los mejores volantes de Sudamérica.

Con respecto a los delanteros, también se espera saber si, efectivamente, el venezolana Salomón Rondon o Lucas Beltrán serán los acompañantes de Miguel Borja. El posible equipo sería con: Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Díaz o Jonatan Maidana, Enzo Díaz y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz e Ignacio "Nacho" Fernández; Miguel Borja y Salomón Rondón o Lucas Beltrán o Pablo Solari.

Además, volverá a la concentración el juvenil Franco Alfonso, que sufrió un esguince de tobillo ante Banfield y no jugó ante Arsenal pero para Demichelis es una alternativa importante, por eso le dio minutos desde el banco en cuatro partidos. El equipo "Millonario" entrenará nuevamente mañana por la tarde para quedar concentrado en el Monumental a la espera del partido antes de visitar a Lanús el sábado a las 19.15s.

