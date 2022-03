Marcelo Gallardo salió a bancar a Messi: "No nos hagamos los patriotas"

Tras el 4-0 que River le propició a Gimnasia, Marcelo Gallardo habló sobre lo que le toco vivir a Messi el domingo en el Parque de los Príncipes.

River sigue a paso firme, esta vez la víctima del equipo de Marcelo Gallardo fue Gimnasia de La Plata que cayó en el Monumental por 4-0. El conjunto Millonario volvió mostrar contundencia sobre todo en el segundo tiempo y llega firme al Superclásico que se disputará el próximo domingo en Núñez. En la conferencia post partido el entrenador millonario se hizo un lugar para hablar sobre lo sucedido con Lionel Messi y de paso salir a bancarlo.

Gallardo además de hacer su clásico análisis del partido y de hablar de temas puntuales como el superlativo nivel de Julián Álvarez, habló sobre lo que tuvo que vivir Messi durante el duelo del PSG ante el Bordeaux. "Nosotros lo maltratamos bastante también a Messi, no nos hagamos ahora los patriotas eh. He escuchado a mucha gente. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la Selección, gracias a Dios se arrepintió y volvió. Tengamos memoria también. Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tiene que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada. En el fútbol esas cosas no me sorprenden". Esas fueron las palabras del entrenador de River Plate, donde dejo en claro su postura ante lo sucedido.

Marcelo Gallardo tiene un pasado como futbolista del PSG. El actual entrenador de River sabe lo que es la hinchada parisina y como se vive el fútbol en Francia. El Muñeco Gallardo tuvo un breve paso por el PSG, en la temporada 07/08, pero sabe muy bien lo pasionales que son los hinchas galos ya que jugó en el Mónaco, durante cuatro años y logró consagrase rápidamente como la estrella del equipo. En aquel Mónaco, el Muñeco logró ganar el Torneo de la Liga, la Supercopa de Francia y la Copa de la Liga, además Gallardo fue condecorado como el mejor jugador de la Liga Francesa en el año 2000.

Silbidos para Messi durante el duelo del PSG y Bordeaux

Tras la eliminación del PSG en manos del Real Madrid los hinchas del club de la capital francesa se expresaron furiosamente el día domingo. PSG recibió en su casa al Bordeaux en un clima tenso donde los principales apuntados fueron Messi, Neymar y toda la cúpula del club. Messi y Neymar fueron silbados e insultados desde que fueron nombrados por la voz del estadio y hasta que se retiraron del mismo, el único jugador que se salvo de los abucheos fue Kylian Mbappé, que en la serie ante el Real Madrid fue la estrella del equipo.