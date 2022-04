Marcelo Gallardo hizo un curioso gesto tras el penal para River vs. Banfield: el video

El video del curioso gesto de Marcelo Gallardo tras el polémico penal que le cobraron a River vs. Banfield en la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

River derrotó a Banfield como visitante gracias a un penal polémico sancionado por el VAR, que Enzo Fernández cambió por gol. Más allá del debate y de los memes al respecto en las redes sociales, lo cierto es que hasta el propio Marcelo Gallardo se sorprendió en el momento por la sanción del árbitro Pablo Echavarría.

Apenas el juez cobró la mano dentro del área de Franco Quinteros, el defensor del "Taladro", el entrenador del "Millonario" hizo un gesto que rápidamente se viralizó también. Una vez consumada la victoria por 2-1 por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, "El Muñeco" se refirió en la conferencia de prensa a la jugada que marcó un quiebre en el encuentro, ya que se dio cuando su equipo iba perdiendo en el inicio del complemento.

El primer tiempo había sido favorable al dueño de casa, que estaba arriba en el marcador gracias al tanto de Jeremías Perales. Sin embargo, un centro largo y cruzado de Milton Casco desde la izquierda hacia la derecha, que parecía perdido, terminó con la acción más determinante del encuentro.

Quinteros, el lateral del dueño de casa, saltó para despejar y, cuando lo hizo de cabeza, la pelota le rebotó en el brazo izquierdo. Si bien al principio, Echavarría dejó seguir el desarrollo normalmente, apenas el juego se frenó tuvo que esperar la revisión desde el VAR hasta que se decidió y cobró el penal.

Marcelo Gallardo se sorprendió por el penal para River contra Banfield.

Fue entonces cuando Gallardo tuvo una particular reacción: agitó su cabeza de arriba a abajo y cerró los ojos como diciendo: "Y sí, es penal...". Con su tranquilidad habitual y las manos en los bolsillos, simplemente esperó la ejecución inmediata de Fernández. Mientras tanto, los jugadores y el cuerpo técnico de Banfield no podían creer que habían sancionado la pena máxima para River.

Marcelo Gallardo habló del penal que cobraron para River vs. Banfield

Consultado en la conferencia de prensa acerca de la acción que cambió el cotejo, "El Muñeco" fue contundente y remarcó: “En mi opinión sí ha cambiado (el fútbol) con esta nueva reglamentación". Además, aseveró que "no hay mucho criterio para juzgar la intencionalidad y entonces siempre va a generar polémica". "¿El penal es cobrable? Sí. ¿Es no cobrable? También. No todas las manos son penales...", añadió.

“Hace dos años, acá mismo, nos cobraron un penal parecido por una mano de (Leonardo) Ponzio. Es difícil, es complejo, porque no todas las manos son penales. Si no hay un criterio unificado, siempre va a generar polémica”, reiteró el estratega para cerrar.