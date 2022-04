La tremenda patada a un jugador de River en la reserva frente a Atlético Tucumán

El video de la patada descalificadora de un jugador de Atlético Tucumán a uno de River en la reserva que le costó la expulsión al futbolista visitante en el estadio Monumental.

El partido entre River y Atlético Tucumán en la reserva se desarrollaba normalmente hasta que una patada descalificadora cambió el curso del encuentro, cuando apenas iban doce minutos del primer tiempo en el estadio "Monumental". Ramiro Laméndola fue expulsado después del terrible planchazo contra Daniel Guillén.

El lateral izquierdo del "Decano" le pegó de manera durísima y descalificadora al lateral derecho del "Millonario" y dejó a su equipo con diez hombres, en el marco de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional de la tercera división. El juez ni siquiera lo dudó y le sacó la roja directa al visitante.

Video: la terrible patada a un jugador de River vs. Atlético Tucumán en la reserva

Después de que Guillén había recuperado el balón tras la disputa con otro jugador de la visita, quiso controlarlo pero no lo consiguió y se le fue largo. Allí entró en acción Laméndola, que fue en busca de esa pelota dividida, se deslizó con todo con las dos piernas hacia adelante y chocó a su rival.

Luego del impacto, Guillén quedó tendido sobre el césped y pidió el auxilio inmediato por parte de los médicos del "Millonario". El árbitro le otorgó rápidamente esa solicitud y así se concretó la entrada de los doctores, que se dirigieron al lugar en el que el joven estaba tirado. Mientras tanto, el juez le mostró la roja directa al jugador del conjunto tucumano.

El jugador de la Reserva de Atlético Tucumán expulsado contra River.

Más allá del impresionante planchazo, Laméndola protestó, se agarró la cabeza y abandonó la cancha repleto de furia, tirando patadas al aire. La expulsión del lateral izquierdo le costó carísimo al "Decano", que luego fue goleado por River por 4-0 con los tantos de Franco Alfonso (2), Axel Encinas y Federico Moreno.

Marcelo Gallardo estalló tras el empate de River vs. Atlético Tucumán: "Para el culo"

El entrenador del primer equipo de "La Banda" no ocultó su fastidio tras el pálido 1-1 en Núñez frente a uno de los peores elencos de la Zona A del torneo. Apenas ingresó a la sala de prensa del "Monumental" para la conferencia post partido, "El Muñeco" fue muy autocrítico y expresó: "Teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo".

"Ese es el resumen del análisis que tengo para hacer del partido. ¡Y ya está! Me debería ir ahora, ese es el resumen. Nos desconocimos, no nos encontramos, no pudimos encontrar el funcionamiento, no pudimos aprovechar el resultado a favor", se descargó Gallardo. "Estamos para irnos a hacer un retiro espiritual y pensar en lo que viene, no podemos jugar más como jugamos. Hay que olvidarlo rápidamente", insistió el técnico local.