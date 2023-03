La ira de Lanús contra Darío Herrera tras la polémica derrota: "Hincha de River"

La furia de los jugadores de Lanús contra el árbitro Darío Herrera tras el partido contra River por la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. El Chavo Lema y El Laucha Acosta destrozaron al juez y lo acusaron de ser hincha del "Millonario".

La ira de los jugadores de Lanús vs. River y Herrera.

Los jugadores de Lanús explotaron contra el árbitro Darío Herrera por los goles anulados al local durante la derrota por 2-0 frente a River, por la sexta fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. Encabezados por Lautaro "Laucha" Acosta y Gustavo "Chavo" Lema, algunos futbolistas del "Granate" estaban desquiciados por la labor del juez en el estadio de "La Fortaleza".

Incluso, varios integrantes del plantel dirigido por Frank Darío Kudelka insultaron al árbitro, lo trataron de fanático del "Millonario" y exacerbaron al público, que les revoleó de todo desde las tribunas tanto al cuerpo arbitral como a los futbolistas del conjunto de Martín Demichelis. Luego del caos en la cancha, la bronca de los jugadores locales continuó cuando se retiraron rumbo al vestuario.

La furia de Lanús contra Herrera por el arbitraje contra River: "La figura es el de amarillo"

Cuando los futbolistas se marchaban camino al vestuario local, "Chavo" Lema estalló apenas vio las cámaras de la televisión. Furioso, les gritó a los periodistas: "¡La figura es el de amarillo, hacele la nota, la concha puta de su madre!”. Al instante, "Laucha" Acosta se tapó la boca con las manos y vociferó: “Todos saben que Lincoln (la ciudad donde nació Herrera) es hincha de River”.

La grave denuncia de Demichelis contra Lanús tras el partido: "No teníamos ni aire acondicionado"

Posteriormente, el DT de "La Banda" destacó en la conferencia de prensa que “no estaban dadas las condiciones para vivir una previa” y así lo explicó: "Lo sabíamos antes de empezar el partido. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no fueron las condiciones para vivir la previa del partido...". Además, le tiró un palito a Kudelka: "El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil”.

Los futbolistas de Lanús estallaron contra Herrera.

Con relación a las polémicas del VAR que fueron en su favor, "Micho" resaltó que “la tecnología vino para quedarse" y profundizó: "No lo puedo comparar con Europa". "Hoy estaba viendo un partido donde hubo mano en el área, en Inglaterra no fue penal, y acá hubiese sido... Allá revisaron dos segundos. Cada interpretación es de cada país, hay que confiar en la gente. Yo confío, y voy a salir perjudicado y beneficiado”, completó.