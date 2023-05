La controvertida decisión de Martín Demichelis con un crack de River Plate para el partido con Boca Juniors

El entrenador del "Millonario" podría sorprender con la inclusión de un jugador que ilusiona a todos los hinchas.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, analiza seriamente incluir a una joya del club para el partido del domingo ante Boca Juniors. Tras la derrota ante Fluminense por Copa Libertadores, el DT busca tener más variantes en el ataque y podría sorprender con un juvenil.

El "Millonario", que le sacó seis puntos a San Lorenzo y marcha primero con comodidad en la Liga Profesional, tendrá la posibilidad de seguir aumentado su buena racha en el torneo doméstico en el encuentro más esperado del año: el Superclásico. Para eso, Demichelis piensa alternativas en el armado del equipo y un jugador que ilusiona a todo River podría tener su gran chance.

Diablito Echeverri podría estar en el banco frente a Boca Juniors

Echeverri, seguido de cerca por Demichelis en el entrenamiento.

Según informó este viernes el especialista en cubrir las noticias del club de Núñez para ESPN, Gustavo Yarroch, el entrenador tiene una duda con respecto a la conformación del banco: incluir o no a Claudio Echeverri, quien luego de su gran participación en el Sudamericano Sub 17 con Argentina, fue subido a entrenar con el plantel de Primera.

Cabe aclarar que, en caso de que "Micho" decida no tenerlo en cuenta para el encuentro del domingo en el estadio Monumental, el "Diablito" podría jugar el clásico pero de Reserva, que se disputará el sábado en el River Camp, el predio que el club posee en Ezeiza.

Un famoso brujo predijo el resultado del Superclásico entre River y Boca: "Los tres puntos"

Un famoso brujo lanzó su pronóstico acerca de lo que sucederá en el Superclásico del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors este domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental desde las 17:30 y las expectativas son altísimas. El presente de ambos clubes entre Copa Libertadores y Liga Profesional es uno de los detalles que deberán tener en cuenta para este trascendental compromiso. Por este motivo, el tarotista fue preciso con lo que sucederá en el verde césped.

Como es habitual antes de cada partido de esta índole, es común ver los pronósticos a través de las redes sociales y fue Can Tarot quien lo aprovechó por medio de su cuenta de Twitter. Claro que no fue el único en hacerlo, pero no hubo coincidencia con otros de sus colegas. Por supuesto, todo se definirá en la cancha cuando el "Millonario" se cruce con el "Xeneize" con el arbitraje de Darío Herrera.

"River vs. Boca (Superclásico) habrá un ganador. Usar la cinta violeta y pedir protección por el 'Millo'. River logrará los 3 puntos en el Monumental. Domingo 7 de mayo 17:30hs en punto debe empezar el partido. River sabrá frenar a los primos", escribió el mencionado brujo en su cuenta de Twitter y recibió varias respuestas minutos después. Algunos cuestionaron su pronóstico y otros le consultaron nuevamente si estaba seguro, a lo que el tarotista respondió que sí.

Por otro lado, Walter Lavalle, tarotista de Boca, también dio su parecer con respecto a este compromiso: "No hay cartas contundentes de ninguno de los dos lados. No veo un triunfo seguro. River parece estar más complicado, pero Boca tampoco tiene grandes cartas... Para mí va a ser un empate. Si gana River o Boca, pediré mis disculpas".