Jorge Brito se hartó de los rumores y dijo cuál es el futuro de Demichelis en River: "Giles"

El presidente de River, Jorge Brito, habló del futuro de Martín Demichelis, luego de que se hayan filtrado los encuentros del DT con periodistas.

El presidente de River Plate, Jorge Brito, dio indicios sobre el futuro de Martín Demichelis y exhibió tranquilidad luego de que se haya filtrado una ruptura entre el entrenador y el plantel. Tras la resonante victoria por 2-0 ante Boca Juniors, el dirigente apuntó contra los que alimentaron rumores falsos para perjudicar al club.

El triunfo en La Bombonera tras cinco años trajo armonía desde todo punto de vista en el "Millonario". Luego de que salieran a la luz encuentros entre Demichelis y periodistas, en los que el DT habría criticado a los jugadores más grandes y consagrados, el club de Núñez vivió momentos de tensión que desde hace tiempo no sucedían y hasta el propio Demichelis llegó a estar en la cuerda floja. Sin embargo, Brito despejó dudas y dejó en claro qué sucederá con el DT.

Brito habló tras la crisis de Demichelis en River

En diálogo con Radio Continental, el mandamás riverplatense fue consultado sobre los fuertes rumores que marcaban una salida de Demichelis de su cargo por el problema con el plantel: "Estamos acostumbrados a escuchar estupideces, pero sé quién soy y cómo obro así que sería incapaz, nunca lo hicimos en diez años y menos ahora".

Luego, se refirió a las filtraciones del off entre Demichelis y periodistas, en donde el entrenador habría reprobado a algunos ídolos: "Siempre el grupo se mantuvo unido, se hablaron muchas giladas y a los giles hay que dejarlos hablar, pero estoy muy tranquilo de que el grupo no se rompió".

Además, Brito contó cómo ve a "Micho" luego de haber vuelto a la victoria como visitante y en particular ante Boca, con quien tiene un buen récord personal: "Está muy bien, con una alegria inmensa, viene invicto porque como jugador no perdió. Era importante para la confianza y el equipo dio una muestra de caracter". Y agregó: "Era un partido bisagra que no solo tenía que ver con el campeonato, sino romper la racha negativa de visitante y qué más lindo que hacerlo contra tu clásico rival en su cancha".

Para finalizar, el presidente de River remarcó a dónde apuntan este 2023: "Estamos confiados en poder levantar un nuevo titulo y que termine siendo un año excepcional con los dos clásicos ganados. Es un año particular no solo por las obras sino por el cambio de técnico y vengo sintiendo el apoyo de todos los socios con lo que estamos haciendo".

Cuándo juega River vs. Talleres por la Copa de la Liga 2023: fecha, hora y TV en vivo

El fútbol argentino está en plena ebullición tras la reciente fecha de los clásicos por la Copa de la Liga 2023. En ese sentido, River Plate se hizo fuerte en La Bombonera y derrotó 2 a 0 a Boca Juniors, volviendo a ganar en esa cancha tras cinco años. Ahora, el equipo de Martín Demichelis tiene que confirmar su buen momento enfrentando a Talleres de Córdoba.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo se juega el partido, a qué hora, cómo ver por televisión y cómo llegan ambos equipos.

River vs Talleres de Córdoba, por la Copa de la Liga.

El encuentro entre River Plate y Talleres de Córdoba se llevará a cabo el domingo 8 de octubre a las 16:45 horas. El partido corresponde a la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y se disputará en el estadio MAS Monumental. Para los que quieran seguirlo en vivo, podrán hacerlo a través de ESPN Premium (con transmisión a confirmar).

River Plate llega al partido en un gran momento, habiendo vencido a su eterno rival, Boca Juniors, en el superclásico por 2 a 0. Este triunfo no solo alimenta el ego del equipo sino que también lo posiciona en un lugar de privilegio en la tabla, en el segundo lugar de la Zona A con 13 unidades. Talleres, por su parte, viene de un empate sin goles en el clásico cordobés contra Belgrano. Aunque no logró la victoria, el equipo se encuentra quinto con 11 unidades y necesita el triunfo si quiere asomarse a los puestos de clasificación.

Bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, el Millonario ha tenido rendimientos altibajos en el último tiempo. Tras la eliminación en la Copa Libertadores por penales ante el Inter, el equipo sufrió un duro revés. Sin embargo, en las últimas fechas parece haber recuperado la imagen que lo dejó campeón de la liga, y el clásico ganado le da una nueva chance al entrenador de afianzar el equipo.

La expectativa del partido también se sienta en dos factores. El primero es que son los dos equipos con mejores rendimientos en la tabla anual, donde el Millonario está primero con 71 unidades y Talleres de Córdoba en segundo lugar con 61 puntos. Y en segundo lugar, que los últimos dos encuentros fueron para el equipo cordobés. De hecho, en la visita del equipo de Núñez a Córdoba durante el primer semestre, "la T" terminó imponiéndose por 2 a 1 gracias a los dos goles de Rodrigo Garro.