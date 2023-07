Insólito: la AFA no le va a dar el trofeo a River Plate si sale campeón

La casa madre del fútbol argentino informó cómo será la coronación de la actual Liga Profesional.

La Asociación del Fútbol Argentino tomó una insólita decisión: la casa madre del fútbol nacional informó que entregará el trofeo al ganador de la Liga Profesional recién en la última jornada. A horas del partido en el que River podría consagrarse campeón frente a Estudiantes de La Plata, la coronación deberá esperar.

El torneo argentino está muy cerca de definirse del lado del "Millonario. Con solo sacar un empate ante el "Pincha", el equipo de Martín Demichelis triunfará en la competencia dos fechas antes de la finalización, sin embargo la AFA no le dará el probable reconocimiento este sábado en caso de consagrarse en el Monumental.

El comunicado de la AFA sobre la premiación de la Liga Profesional

"Como se hace habitualmente, la coronación oficial de la Liga Profesional de Fútbol se realizará en la última fecha que el equipo campeón juegue como local en su estadio", es el mensaje que publicó la AFA en su cuenta oficial de redes sociales.

La medida sorpendió debido a que se tomó en pleno campeonato y porque se modificó el modus operandi del pasado. En 2021, incluso, cuando el River de Marcelo Gallardo gritó campeón, la coronación fue tres fechas antes del final, en la victoria ante Racing.

De esta manera, aún si el "Millonario" confirma el título ante Estudiantes, la entrega de premios será recién en la última jornada. Allí, River recibirá en el Monumental a Racing, mientras que Talleres de Córdoba, el único aspitante al título, visitará a Newell's Old Boys en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

El refuerzo que Demichelis quiere para River rompió el silencio: "No puedo"

Uno de los refuerzos que Martín Demichelis pidió para River Plate rompió el silencio y dejó en claro su postura con respecto a su posible llegada al "Millonario". Mientras tanto, en Núñez se preparan para el duelo ante Estudiantes de La Plata en el que pueden ser campeones y una vez consumado esto se encargarán de las incorporaciones. Claro que, el que no perdió el tiempo y habló fue el propio futbolista que está en la mira de los dirigentes.

El central uruguayo Sebastián Boselli suena cada vez más fuerte en las paredes del Estadio Monumental, pero en las últimas horas se refirió al interés de la "Banda" por él y no se guardó nada. Luego de consagrarse campeón del mundo a nivel Sub 20 con su Seleccionado en nuestro país, el joven zaguero despertó la atención de muchos y "Micho" posó sus ojos en él. Por supuesto, todo dependerá del arreglo al que lleguen entre River y Defensor Sporting en las próximas semanas.

"Tengo que jugar un partido importante con el club del que soy hincha. No puedo distraerme con River", reveló Boselli en diálogo con el medio uruguayo Sport 890 y aclaró cuáles son sus intenciones de cara al futuro inmediato. Lejos de decir que está cerca del "Millonario", el defensor soltó: "Me río por lo que sale de mí en Argentina, cosas que no puedo creer. Le digo a mi padre que no me diga nada hasta que no haya algo concreto".

Mientras tanto, desde la dirigencia están enfocados en Facundo Colidio, quien ya se negó a jugar en Boca Juniors y está a sólo un paso. El joven que la rompió en Tigre todavía pertenece al Inter de Italia y todo quedó en manos de los de Núñez para hacer una oferta que convenza a la mencionada institución. De concretarse, será uno de los primeros refuerzos de Martín Demichelis en este mercado de pases que se sumaría a Ramiro Funes Mori, quien aún no firmó.