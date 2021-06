Hinchas de Boca cortaron la avenida Lugones y recordaron el descenso de River

Un grupo de fanáticos del equipo de la Ribera celebraron los 10 años de la pérdida de la categoría del Millonario. Mirá el video.

El 26 de junio del 2011 no fue un día más para el deporte nacional. Aquella tarde del miércoles, River descendió por primera vez en su historia tras caer con Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental. A una década del momento que marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino, los hinchas de Boca Juniors no dejaron pasar la oportunidad para recordar lo ocurrido y burlarse de su clásico rival, no solo en las redes sociales sino también en las calles de Núñez y La Boca.

Con diferentes memes, chistes, imágenes de aquel momento y videos recordando lo sucedido, algunos fanáticos fueron más allá. Por eso, para revivir el 26 de junio, decidieron cortar la avenida Lugones -en las afueras del estadio de River- con globos y bengalas de color negro, un extenso pasacalles que rezaba "no te olvides que sos de la B" y el recuerdo de la B en la palabra "velatorio". Esto, como era de esperarse, complicó el tránsito y provocó un gran caos.

El corte en Lugones:

Por supuesto, no fue en el único lugar donde los fanáticos y las fanáticas se hicieron presentes. A pesar del frío y la pandemia por COVID-19, también se reunieron en las inmediaciones de La Bombonera con coronas fúnebres y hasta un ataúd, cantando canciones y burlándose del peor momento en la historia del clásico rival. Más allá de lo que ocurrió en redes sociales, las calles se llenaron de mensajes: en La Boca, por ejemplo, se realizó un desfile con fantasmas y maniquís con las camisetas de River.

La idea, como ocurre en cada ocasión, era llegar hasta el Obelisco pero fue imposible a causa del fuerte control policial. Mientras la caravana avanzaba por las calles del histórico barrio, en cada esquina esperaban otros hinchas con bombos y platillos, carteles con la letra "B" y más fantasmas. Si bien no pudieron avanzar hasta el histórico monumento, dejaron un gran pasacalles con el lema: "Acá festejaste el ascenso".

Quien también sufrió las fuertes cargadas de los hinchas de Boca fue el ex árbitro y fanático de River, Pablo Lunati: su lavadero de autos, empapelado por completo con afiches recordando la fecha. Además, se observó una pregunta utilizada repetidamente como chicana: "Y todavía no me dijiste, ¿qué se siente? Esa mancha no se borra nunca más". Incluso, algunos de ellos alquilaron avionetas y transmitieron el relato de aquel día para seguir con el recuerdo.

El hilo con los diferentes pasacalles:

El lavadero de Lunati:

Más imágenes:

Las avionetas: