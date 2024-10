Gallardo patea el tablero en River y guarda todo: la formación contra Defensa y Justicia

Objetivo Libertadores: la formación de Gallardo en River vs. Defensa y Justicia

Luego de la durísima derrota por 3 a 0 que sufrió River Plate ante Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2024, los de Núñez jugarán ante Defensa y Justicia por la Liga Profesional de Fútbol, por lo que Marcelo Gallardo ya prepara el equipo. Este viernes 25 de octubre desde 21 en la cancha del "Halcón" tendrá lugar este cruce correspondiente a la fecha 19 que será previo a la vuelta del certamen continental. Ante esta situación, el "Muñeco" optaría por una formación alternativa para "cuidar" a algunos de sus futbolistas.

Si bien el "Millonario" tiene chances matemáticas en el torneo local, está claro que la prioridad la tiene la revancha con los brasileños, que se hicieron fuertes en su cancha. Por este motivo, el DT más ganador de la historia del club guardará lo mejor que tiene y seguramente les dará rodaje a varios jugadores que habitualmente no lo tienen. Igualmente, se espera que algunos nombres importantes aparezcan desde el arranque como sucedió días atrás contra Vélez.

En principio, Marcos Acuña no será de la partida luego de la lesión sufrida minutos antes del cruce contra el Mineiro y los candidatos a reemplazarlo son Milton Casco o Enzo Díaz. Además, en defensa cambiarían todos los nombres y no estaría Germán Pezzella. Lo mismo sucedería en el resto de las líneas incluido el arquero, ya que Franco Armani tampoco sumaría minutos. Por supuesto, todavía no está confirmado pero todo dependerá de la decisión del entrenador. Por otro lado, quienes también aparecerían como titulares serían las jóvenes joyas que no ingresaron en Brasil como Franco Mastantuono y Claudio "Diablito" Echeverri, hasta existe la posibilidad de que Gonzalo "Pity" Martínez regrese tras varios meses después de la rotura de ligamentos.

La posible formación alternativa de River vs. Defensa y Justicia

Con dichos nombres, los once de Marcelo Gallardo serían: Jeremías Ledesma; Agustín Sant'Anna, Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori, Casco o Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra; Pablo Solari, Mastantuono, Echeverri; y Adam Bareiro.

Marcelo Gallardo cuidaría varios titulares de River Plate para la vuelta de la Libertadores con Atlético Mineiro

Cuándo juegan River vs. Atlético Mineiro por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

El "Millonario" se presentará en un cruce trascendental con el equipo de Milito el próximo martes 29 de octubre del 2024 a las 21:30 horas de Argentina en el Estadio Monumental, con el objetivo de revertir el 3 a 0 sufrido en Brasil. El ganador de esta serie chocará en la gran final en Núñez contra el vencedor de Peñarol vs. Botafogo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable Fox Sports y por Telefe, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.