Gallardo le sacó la 10 a Carrascal y se la dio a un refuerzo

Marcelo Gallardo tomó una decisión sobre Jorge Carrascal que cambiará el futuro del colombiano en River.

Jorge Carrascal no tuvo quizás, el desempeño esperado por muchos en River Plate. En la última Liga Profesional, donde el "Millonario" salió campeón, el volante "cafetero" se soltó más y tuvo buenos partidos pero no terminó de convencer a los hinchas. Por esta razón, y a raíz de la posible llegada de Juan Fernando Quintero la cuál se concretará en las próximas semanas, habrá un importante cambio pedido por Marcelo Gallardo.

Mientras su representante analiza las ofertas que recibió en estos meses, "Carrasca" continúa en River y forma parte de la pretemporada en San Martín de Los Andes junto al resto del plantel. Además, aprovechó el parate del fútbol para cambiar el look y apareció muy distinto para afrontar lo que se viene. No sólo por el nuevo color de su pelo, sino también porque ya no lució el número en su pantaloncito que vestía en el campeonato.

Marcelo Gallardo tomó la drástica decisión de sacarle la 10 a Jorge Carrascal, quien utilizará la 25. La camiseta con la que históricamente jugaron el propio "Muñeco", "Beto" Alonso, Ariel Ortega, Gonzalo "Pity" Martínez, entre otros, ahora la tendrá uno de los refuerzos de esta temporada. Más allá de que llegó como una promesa, no será Tomás Pochettino, quien firmó su contrato el pasado 9 de enero en las instalaciones del Estadio Monumental.

El colombiano Juan Fernando Quintero recuperará el número que dejó vacante cuando emigró al Shenzen de China. Aún no está cerrada su llegada pero es casi un hecho que, luego de su participación en los compromisos con la Selección de Colombia, se unirá al resto del equipo. Una vez que terminen dichos partidos, volverá a River Plate oficialmente y sellará su contrato para ponerse a tono pensando en lo que se viene.

River volvió al trabajo con ocho casos de Covid: quiénes son los contagiados

Si bien algunos de los que dieron positivo son jugadores del plantel profesional, otros no lo son, aunque forman parte de la delegación del "Millonario". Se trata de los futbolistas Franco Petroli, Cristian Ferreira, Carlos Auzqui, Javier Pinola y Nicolás De La Cruz. Además, Agustín Palavecino tendrá que confinarse por ser un contacto estrecho de alguien que contrajo la enfermedad.

Por otro lado, los que también tienen Covid en River son el ayudante de campo Hernán Buján, el kinesiólogo Jorge Bombicino y el preparador físico Marcelo Tulbovitz. En el comunicado, el "Millo" confirmó que "todos ellos cumplirán con su correspondiente período de aislamiento y retomarán el trabajo una vez que reciban el alta médica".