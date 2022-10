Francescoli dio una pista sobre quién será el nuevo DT de River: "Es importante"

Enzo Francescoli, manager de River, adelantó qué tipo de entrenadores analizan para suceder a Marcelo Gallardo. La pista del director deportivo sobre quién será el nuevo DT del "Millonario".

River se encuentra en la búsqueda de entrenador luego de la confirmación de la salida de Marcelo Gallardo. Si bien hay varios nombres que picaron en punta, el manager Enzo Francescoli dio indicios sobre quién debe ser el entrenador que se haga cargo del plantel de cara a la próxima temporada.

Desde que Gallardo anunció que no seguiría al frente del "Millonario", la danza de candidatos a suceder a "Napoleón" se centró en tres nombres particulares. En orden de prioridades, Mártín Demichelis, Hernán Crespo y Ricardo Gareca fueron y son los más analizados por la dirigencia para calzarse el buzo de DT.

Francescoli, quien fue el encargado de designar a Gallardo en 2014, también será quien tome la decisión final en esta oportunidad. Por lo tanto, dio detalles de la persona que debería llegar al club de Núñez. "Siempre es importante que el entrenador que venga sea del mundo River", comentó el "Príncipe" en diálogo con el programa de radia D Sports que tuvo lugar el pasado viernes 28 de octubre.

Aunque los directivos y encargados de seleccionar al próximo DT insisten con que debe conocer al club, Enzo no descartó una posibilidad de afuera de las entrañas riverplatenses. "Eso no quiere decir que si no es del riñón de River, no esté en discusión”, manifestó.

Según trascendió en las últimas horas, Gareca parece alejarse cada día más como una de las opciones por su vínculo con la Selección de Perú y, sobre todo, porque los principales candidatos por su cercanía a River son Demichelis y Crespo. En el caso de "Valdanito", cuenta con un apoyo máximo de parte de un alto directivo de la mesa chica.

“La filosofía River es entender que River durante estos años ha generado una estructura. Es por eso que el próximo entrenador del club deberá estar a cargo de una estructura de más de 30 personas”, resaltó el ídolo riverplatense, al ser consultado sobre el perfil que debe tener quien llegue a la institución.

Gallardo, que aún sigue entrenando al plantel y estará en el banco de suplentes en los dos amistosos que le quedan al "Millonario", siempre estuvo involucrado en las decisiones más importantes del club. Sobre si le consultaron al "Muñeco" quién debería ser su sucesor, Francescoli expresó: “No creo que sea bueno que Marcelo esté involucrado en la elección del técnico, es algo que no debería hacerlo. Si no sale de él, sería incomodarlo”.

El encargado de la Secretaría Técnica de River había reconocido que la decisión sobre el nuevo entrenador la anunciarán después del 14 de noviembre, días antes de que el plantel emprenda viaje hacia la pretemporada.