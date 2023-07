El video de Evangelina Anderson que molestó a los hinchas de River

El video filtrado por Evangelina Anderson que molestó a los hinchas de River en las redes sociales, en la previa al posible título en la Liga Profesional de Fútbol 2023.

Evangelina Anderson filtró un video en las redes sociales que molestó a los hinchas de River. La esposa del entrenador Martín Demichelis publicó en su cuenta oficial de Instagram la grabación tomada a la medianoche en la que se aprecia la prueba de las luces en el estadio Monumental, de cara a la posible consagración en esa cancha por la Liga Profesional de Fútbol 2023.

La modelo de 39 años, casada con el DT del "Millonario" desde 2015, dio a entender que en el club ya preparan la celebración por el probable título, que podría darse en el choque con Estudiantes de La Plata, por la fecha 25 del torneo de la Primera División. Sin embargo, a muchos fanáticos del equipo no les gustó demasiado porque en el ámbito futbolero está mal visto festejar antes de tiempo.

Después de haber demostrado en sus historias que estuvo de visita con la Fundación River en La Matanza (Provincia de Buenos Aires), "Eva" hizo público el momento del regreso a casa a la medianoche. Tras el regreso del matrimonio desde Alemania al país natal de ambos a finales de 2022, ella y "Micho" se mudaron desde Nordelta hacia Núñez con sus tres hijos: Bastián (14), Lola (9) y Emma (6).

Evangelina Anderson adelantó una noticia que no les gustará a los hinchas de River.

Qué necesita River para ser campeón de la Liga Profesional 2023

El conjunto de Demichelis jugará el sábado 15 de julio, es decir un día después de su máximo perseguidor Talleres de Córdoba, que visitará a Huracán y es el único que matemáticamente todavía puede quitarle el campeonato. Por lo tanto, para consagrarse en esta jornada, a "La Banda" le servirán las siguientes combinaciones de resultados:

Si Talleres pierde con Huracán.

Si Talleres empata con Huracán.

Si Talleres vence a Huracán y River empata con Estudiantes.

Si Talleres derrota a Huracán y River le gana a Estudiantes.

Demichelis reveló la pelea con Evangelina para volver a River: "Me decía ´no te metas en esa locura´"

En la charla con Olé, el cordobés repasó cuando la dirigencia del club se comunicó con él a finales de 2022 para que fuera el reemplazante de Marcelo Gallardo como DT. De hecho, detalló: “Cuando Marcelo comunica que no sigue y empieza a sonar mi nombre, mi mujer me decía 'si llegás a ser vos, no te metas en esa locura'. Yo le dije: 'Si me llaman, mañana sale el avión, Bastian viene conmigo, decime si venís o no venís', ja". "No, pero un poco fue así: lo charlamos cinco minutos con ´Evi´ y le dije 'mirá, soy el elegido, allá vamos'", amplió el exdefensor.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo por 1-0 ante Boca en el Superclásico, el estratega destacó a su pareja y resaltó: "Se lo dedico a mi esposa, que siempre está acá y me apoya". Y agregó afectuosamente que "ella también es importante en todo esto".