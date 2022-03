El sentido encuentro entre un campeón con River y Marcelo Gallardo: "Para siempre"

Un exjugador de River Plate se reencontró con Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental y luego publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Un exjugador de River Plate, que fue campeón de la mano de Marcelo Gallardo, se reencontró con el DT años después del último título ganado en el "Millonario". Luego de verse las caras en el Estadio Monumental, el exfutbolista le dedicó unas emotivas palabras en una publicación en su cuenta de Instagram. Si bien no estuvo en gran parte del ciclo del DT del elenco de Núñez, algo de su relación lo marcó para siempre.

Hablamos de Martín "Gula" Aguirre, quien disputó pocos partidos de la mano del mencionado entrenador. El bahiense terminó su carrera en la "Banda", en donde además logró el ascenso a Primera División con Matías Almeyda como entrenador. Luego de sufrir una durísima lesión en 2015 tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional. Esto trajo una posterior operación, de la que el "Muñeco" estuvo más que pendiente y el volante lo reconoció.

"Ese abrazo sentido, de reencuentro y de 'qué lindo verte'... es a la persona, al ser humano, no al 'futbolista'. Porque definitivamente no le di nada, sólo 20 minutos en mi último partido en Formosa por Copa Argentina. Habla de lo que es... fui parte de su inicio de ciclo en River como DT, viví su proceso y crecimiento, desde adentro sin poder competir pero acompañando desde mi lugar y dando lo que podía y tenía en ese momento", escribió Aguirre.

Y agregó: "Él me ha dado más desde lo humano, afecto, confianza, empatía, cercanía y hacerme sentir parte en todo momento. En mi última operación, él, Biscay, Buján y el profe Dolce fueron los primeros a los que vi y estaban ni bien desperté en la habitación. Esos gestos se agradecen mucho y marcan. Gracias Marcelo por haber sido una parte significativa en mi vida y me pone feliz todo lo que has logrado en un club como River. Institución que marca en la vida de todos los que hemos transitado este club para siempre!".

Los números de Martín Aguirre en River Plate

Si bien no vivió la etapa más gloriosa desde la llegada de Marcelo Gallardo, si se colgó varias medallas. Arribó a Núñez en la temporada 2011/2012 cuando el equipo afrontaba la B Nacional por primera vez en su historia y de ahí en adelante quedó ligado al club. Disputó un total de 48 partidos en los que convirtió seis goles. Además, ganó cinco títulos en la "Banda", dos de ellos con el "Muñeco" como DT.

Marcelo Gallardo recibió una gran noticia

El defensor argentino nacionalizado paraguayo David Martínez se recuperó del esguince de ligamentos en la rodilla izquierda que lo mantenía inactivo y volverá a estar disponible cuando River Plate reanude su participación en la Copa de la Liga Profesional. El defensor se lesionó el 20 de febrero pasado en el partido que River le ganó a Newell´s en Rosario y se perdió los compromisos ante Racing Club, San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata y el Superclásico.