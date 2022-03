El picante deseo del Burrito Ortega para Boca de cara al Superclásico: "Que no juegue"

Ariel Ortega brindó una entrevista a TyC Sports en la que habló de cara al Superclásico de River Plate ante Boca Juniors del domingo 20 de marzo y contó su picante deseo.

El Superclásico del fútbol argentino ya se palpita en los canales televisivos. En esta oportunidad, Ariel "Burrito" Ortega para hablar del encuentro del próximo domingo a las 19:00 en el Estadio Monumental. El exjugador de River Plate, referente en su época e histórico del club, dejó un muy picante deseo de cara al partido con el que disparó contra los jugadores de Boca Juniors.

Entre sus declaraciones en TyC Sports lo entrevistaron y elogió a varios futbolistas del "Millonario" y a Marcelo Gallardo por su labor a lo largo de los últimos años. También contó lo que siente con los reconocimientos de los hinchas hacia él por lo logrado en la institución de Núñez desde su debut en adelante. Por otro lado, cuestionó a los que criticaron y silbaron a Lionel Messi luego de la eliminación de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid en octavos de final.

Una de las dudas que mantiene Sebastián Battaglia de cara al Superclásico es la presencia de Darío "Pipa" Benedetto. El delantero arrastra una lesión y se perdería el trascendental duelo de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. "Ojalá que Benedetto no juegue el domingo, ja. Siempre es mejor que los buenos jugadores del rival no jueguen", lanzó el "Burrito" Ortega sobre el atacante del rival de toda la vida.

El exfutbolista se deshizo en elogios para con el colombiano Juan Fernando Quintero, Santiago Simón, Julián Álvarez y Esequiel Barco. Sobre este último, a quien Enzo Francescoli comparó con él, sostuvo: "En el mano a mano, Barco te limpia. Donde pone el ojo, te encara y te pasa". El actual volante del "Millonario" es una de las máximas apuestas del "Muñeco" para el 2022, por lo que hasta el momento jugó todos los partidos como titular.

El agradecimiento de Ariel Ortega a los que lo reconocen y su opinión de Lionel Messi

"Ver gente con tatuajes míos me sorprende. Algunos me tienen en sus espaldas y les digo: '¿Cómo te vas a hacer ese tatuaje?' Son esas cosas hermosas que te regalan los hinchas. Me reconocen todos en la calle y es algo muy lindo. Es de las mejores cosas que me dejó el fútbol. Siempre intenté declarar con cautela y respeto porque en definitiva, de eso se trata", afirmó Ortega y lanzó un palito para Juan Román Riquelme y compañía.

Por último, acerca de Lionel Messi y la eliminación de la UEFA Champions League, el "Burrito" no se guardó nada contra los que lo criticaron por su nivel. "Me duele que silben a Messi. Si silban al mejor del mundo qué queda para el resto". Además, lanzó un elogio para Karim Benzema, gran protagonista de la serie entre el Madrid y el PSG: "Hace todo bien. Hace jugar al resto, no erra nunca y es muy completo".