El llamado de Demichelis al Diablito Echeverri que ilusiona a River: "Me dijo"

El llamado de Martín Demichelis a Claudio "Diablito" Echeverri que ya ilusiona al mundo River. Qué le dijo el DT a la joya tras el Sudamericano Sub 17 con la Selección Argentina.

Claudio "Diablito" Echeverri reveló que Martín Demichelis lo llamó después de su gran Sudamericano Sub 17 con la Selección Argentina. El atacante de apenas 17 años reveló que el entrenador de la Primera División del "Millonario" se comunicó con él luego de la clasificación obtenida al Mundial de la categoría. El título en el torneo en Ecuador quedó en las manos de Brasil.

El chaqueño todavía no se entrena con el plantel profesional del club al que llegó con apenas 11 de edad, aunque es una de las figuras de la Reserva que se encuentra segunda en la tabla de posiciones. A la espera del debut con el primer equipo de "Micho", el juvenil se mostró entusiasmado por lo que puede llegar a venir en su carrera a corto plazo.

El Diablito Echeverri reveló que lo llamó Demichelis: "Me dijo que tenía descanso"

El mediapunta regresó desde Ecuador hacia Buenos Aires luego del Sudamericano y reconoció que habló con el estratega de "La Banda". Al respecto del contacto entre ambos, detalló: "Me llamó Demichelis y me dijo que tenía descanso. Me felicitó por el torneo que hice y me dijo que después de una semana vuelva a entrenar". El joven también expresó: "Estoy muy contento, feliz, y voy a dar lo mejor siempre".

Después del certamen en el que "La Albiceleste" Sub 17 culminó cuarta y logró el pasaje al Mundial, Echeverri publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje contundente: "Muy triste porque no se pudo conseguir el segundo objetivo que era salir campeón, pero tenemos revancha en el Mundial". "Estamos contentos. Individualmente hice un buen torneo y se puede dar mucho más en la Copa del Mundo", se esperanzó de cara a la competencia que se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de 2023. Para dicho torneo, la sede aún no fue confirmada por la FIFA.

El Diablito Echeverri, desde muy pequeño en El Millonario.

Los elogios de Demichelis para el Diablito Echeverri

En una conferencia de prensa, "Micho" halagó a una de las máximas promesas de las inferiores de la institución y aceptó: "A Claudio lo seguimos y tiene el ADN de River, eso está claro y demostrado". "Lamentablemente no lo pudimos tener porque bajó a jugar algunos partidos con la Reserva y después ya arrancó el Sudamericano", profundizó el ex Bayern Múnich de Alemania.

Sin embargo, el DT prefirió tomarse la situación del juvenil con cautela cuando aclaró que le "encanta acompañar la evolución de los jugadores", aunque "hay que manejar y bajar un poco las expectativas que se han generado con él porque no deja de ser un chico, no hay que confundirlo". Y remató: "Lo vamos a ayudar para que siga entrenando y siga creciendo. No tengo dudas de que por el ADN que lleva en la sangre está por buen camino para convertirse en un jugador profesional de River".