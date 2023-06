El DT de Fluminense acusó racismo en River Plate: "Tiene que ser un crimen"

Los actos se dieron en la llegada del micro del equipo brasileño al Monumental y también a minutos de que inicara el partido.

El entrenador del Fluminense, Fernando Diniz, hizo el miércoles una fuerte denuncia sobre actos de racismo que realizaron hinchas de River Plate durante el encuentro de Copa Libertadores. Los equipos argentinos vienen siendo sancionados por gestos discriminatorios y en el "Millonario" temen represalias.

El equipo de Martín Demichelis consiguió una importante victoria ante el "Flu", que le permitió acomodarse en el Grupo D de la Libertadores. Más allá de los sucedido en el entretenido e intenso encuentro, el DT del equipo de Río de Janeiro fue más allá y acusó las cobardes actitudes que tuvieron algunos hinchas con los brasileños, como ya es una costumbre en Argentina.

La denuncia de racismo de Fernando Dinis contra hinchas de River Plate

Minutos después de la finalización del encuentro, Diniz, que suele analizar de manera profunda lo que sucede en el campo, salió de esa faceta y dejó un mensaje contundente con respecto a gestos racistas que observó en el Monumental: "Es lamentable. No fue sólo aquí dentro del estadio. También en las calles de Buenos Aires. La Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto. No puede pasar. No es uno, son muchos. ¿Solo funciona para personas con ascendencia europea? Esto es una vergüenza para el país, para la ciudad, para el club".

Y agregó sobre los repudiables hechos: "Basta con tomar la cámara del estadio y ver que había varios imitando monos. Varios. Y pensando que es algo lindo. Permitir hinchas así... Estos no son hinchas, deberían ir presos. Esto tiene que ser un crimen. Y el fútbol a nivel mundial y aquí en Sudamérica la Conmebol tiene que tomar medidas".

Si bien aún la Conmebol aún no anunció ninguna sanción, la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano brindará un informe sobre lo ocurrido tanto en las adyacencias como dentro de la cancha. Además, otro de los hechos que está siendo investigado es la provocación que realizó Felipe Melo a una de las tribunas del "Millonario", cuando se retiraba del campo de juego.

En ambos casos, los clubes podrían recibir un duro castigo, como ha pasado en ediciciones anteriores y en la actual Copa Libertadores por actos racistas. De hecho, el equipo de Núñez y Boca, entre otros, fueron sancionados por actitudes similares contra hinchas y equipos de Brasil.