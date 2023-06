El desubicado comentario del presidente de Unión sobre Evangelina Anderson: "Robaría"

El desubicado comentario de Luis Spahn, presidente de Unión, acerca de Martín Demichelis. El chiste de mal gusto del dirigente sobre el DT de River.

El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, hizo un desubicado chiste al aire acerca de Martín Demichelis. El mandamás del "Tatengue" demostró su bronca porque el entrenador de su equipo, Sebastián "Gallego" Méndez, se marchó a Vélez pese a que tenía un contrato vigente. De paso, la ligó el DT de River aunque no tenía nada que ver en esa situación.

Durante la entrevista con D Sports Radio (FM 103.1), el empresario de 62 años quiso bromear sobre "Micho" y su eposa Evangelina Anderson, pero quedó muy mal parado y desató el repudio generalizado en las redes sociales. Además, hizo hincapié en la falta de respeto del "Fortín" para ir a buscar y quitarle a un técnico que estaba con trabajo en el fútbol argentino en plena Liga Profesional 2023.

El repudiable comentario del Presidente de Unión sobre Demichelis: "Iría por Evangelina"

Luego de que la charla estuviera centrada en la repentina salida de Méndez rumbo a Vélez cuando todavía faltaban seis partidos para el cierre del campeonato, al directivo del "Tate" le preguntaron si él haría lo mismo con el DT de otro equipo en el futuro. "¿Si robaría a algún técnico o iría por Demichelis? Más que por él, iría por Evangelina...", contestó entre risas con una broma de pésimo gusto. "Le pido perdón a la señora, pero bueno... Uno está viviendo un momento complicado y hay que tomarlo con soda", sentenció.

Evangelina y Demichelis, casados y con tres hijos.

Spahn disparó contra Vélez por sacarle al Gallego Méndez como DT: "Incorrecto"

Con relación a la polémica actitud del "Fortín" de ir a buscar al estratega de Unión en medio del certamen, el dirigente del club santafesino se sinceró: "No es que nos gustó lo que pasó con Méndez, pero ya estamos en busca de otro técnico". Con relación a cómo se dio el contacto entre ambas partes, resaltó: "Nos lo comunicó su representante el sábado por la mañana. Jugamos el partido con la reserva de lo que sabíamos...".

Al mismo tiempo, el empresarino aseguró que no sabe si al técnico "uno le rogó que vaya u otro que lo contraten", aunque expresó que "no deja de ser incorrecto para los dos lo que pasó". No obstante, explicó que con su par de Vélez tiene una relación positiva: "Con Sergio Rapisarda me llevo bien, es una persona agradable". Por último, declaró que con Méndez "no había una cláusula de salida" y que "estaba absolutamente al día". "Le cumplimos con todo lo que pidió", remató Spahn.