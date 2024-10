Deyverson calentó la previa de River vs. Mineiro con un mensaje para Boca: "Gracias"

El brasileño se lució en el partido de ida con dos goles y una asistencia en la victoria por 3 a 0 del 'Galo' como local.

River Plate enfrentará el próximo martes a partir de las 21:30 horas un compromiso importantísimo para definir las últimas semanas de este 2024. El 'Millonario', que ya quedó fuera de la lucha en la Liga Profesional de Fútbol (igualó sin goles el pasado viernes ante Defensa y Justicia y quedó a once puntos del líder Vélez Sarsfield), recibirá en el Estadio Monumental a Atlético Mineiro en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El panorama es complicado: en la ida, el 'Galo' se impuso por 3 a 0 con una actuación descollante de Deyverson, quien anotó dos goles y asistió en el restante, por lo que el conjunto de Núñez deberá tener una actuación casi perfecta para dar vuelta la serie.

El delantero brasileño no sólo fue la figura en el encuentro disputado en el Arena MRV, sino que además dio un show para todo el público presente: levantó a la hinchada local con gestos durante el partido, provocó a los rivales y protagonizó jugadas que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. En una de ellas, tras una falta que le cometieron, amagó con dar un pase rápido para, en realidad, tomarse el botín y hacer como si estuviese estirando su cuádriceps. Además, en las últimas horas, el atacante de 33 años picanteó la previa del duelo del martes con un guiño a Boca Juniors, clásico rival de River.

Qué publicó Deyverson en sus redes sociales en la previa del partido contra River por Copa Libertadores

Deyverson subió en sus historias de Instagram un video en el que se ve a un jugador de la séptima división del 'Xeneize' imitando su "jugada" viral contra el 'Millonario'. El juvenil Román Ferreyra imitó al brasileño en un duelo contra Talleres de Córdoba y las imágenes fueron replicadas por distintos medios. El delantero del 'Galo' acompañó su posteo con el mensaje: "Gracias por el cariño".

Deyverson sobre la chance de jugar en Boca: "Sería una locura"

En una entrevista con Olé el año pasado, Deyverson expresó su deseo de vestir algún día los colores azul y oro: "Si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff.. Me gustaría pasar por Boca porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso. La verdad es que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial", declaró. Además, sumó a un excompañero suyo en el Palmeiras para sumarse en su futuro proyecto: "También por todos los jugadores que jugaron ahí: Carlitos Tévez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en La Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura", añadió.

Cuándo juegan River vs. Atlético Mineiro por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

El "Millonario" se presentará en un cruce trascendental con el equipo de Milito el próximo martes 29 de octubre del 2024 a las 21.30 de Argentina en el Estadio Monumental, con el objetivo de revertir el 3 a 0 sufrido en Brasil. El ganador de esta serie chocará en la gran final en Núñez contra el vencedor de Peñarol vs. Botafogo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable Fox Sports y por Telefe, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.