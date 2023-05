Demichelis tomó una inesperada decisión que alegró a los hinchas de River

La primera gran decisión que tomó el entrenador tiene que ver con el partido ante Vélez Sarsfield.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, tomó una decisión que fue muy festejada por los hinchas del conjunto millonario. La idea fue, principalmente, pensando en el futuro del club millonario y, ahora, se sumó a las ideas de los fanáticos millonarios.

La primera gran decisión que tomó el entrenador tiene que ver con el partido ante Vélez Sarsfield. El encuentro, que se llevará adelante en Liniers, ya tiene la lista de concentrados del Millonario. Entre ellos, Martín Demichelis eligió llamar a Claudio "Diablito" Echeverri, el jugador de 17 años que finalmente logró llegar a la primera División del fútbol argentino.

Si bien el entrenador ya lo había citado con anterioridad a entrenarse con la primera y estuvo a punto de ser tenido en cuenta para el Superclásico que River le ganó 1-0 a Boca con el gol agónico de Miguel Borja, de penal. Por otro lado, vale decir que es una de las jóvenes promesas del "Millonario", quien también llamó la atención del seleccionador argentino Lionel Scaloni. Una de las figuras del seleccionado Sub-17 se entrenó con Lionel Messi y compañía en el predio de la AFA en los trabajos previos a los amistosos ante Panamá y Curazao.

Por su parte, Paulo y Enzo Díaz se quedaron al margen de los convocados por una artalgia en el tobillo derecho y un esguince en la rodilla derecha, respectivamente.

La lista de convocados por Demichelis es la siguiente:

Franco Armani, Ezequiel Centurión, Milton Casco, Andrés Herrera, Robert Rojas, Jonatan Maidana, Elías Gómez, Leandro González Pírez, Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendo, Esequiel Barco, Echeverri, José Paradela, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Franco Alfonso, Lucas Beltrán, Pablo Solari, Miguel Borja, Salomón Rondó y Matías Suárez.

El discurso de Gallardo tras la presentación de su estatua en River: "Es muy fuerte"

De cara a los miles de hinchas del "Millonario" en los alrededores del Monumental, el entrenador más ganador de la historia del club comenzó: “Quisiera tomarme unos minutos para expresar lo que siento. Cuando venía para acá, sabía que sería un momento difícil para expresarme. Dudaba de que me saliera una palabra". "Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan”, profundizó quien logró 14 títulos como DT del primer equipo.

"Lo único que quiero es agradecer, me siento un privilegiado... Lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer", amplió el ídolo. Y agregó, entre otras cosas: "Hay muchísima gente acá que quiero mucho y me han acompañado a lo largo de toda mi vida”