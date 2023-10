Demichelis perderá a una de las joyas de River por lo que resta del año

Martín Demichelis no contará con una de las máximas proyecciones de River y el fútbol argentino, al menos, hasta diciembre.

River se quederá sin una de sus máximos proyectos casi hasta el final de la temporada por ser afectado a la Selección Sub 17.

MIentras River Plate se enfoca en la Copa de la Liga Profesional, el entrenador, Martín Demichelis, recibió una noticia importante. Claudio Echeverri, la joya del plantel, no volverá a jugar en Primera al menos hasta diciembre de 2023.

El "Diablito" fue una de las grandes aparciciones de los últimos años en el "Millonario". Luego de un brillante Sudamericano con el seleccionado juvenil, el talentoso enganche fue subido al plantel profesional y hasta tuvo su debut en junio pasado ante Instituto, Si bien la idea fue ir llevándolo de a poco, el cuerpo técnico sabe que no volverá a contar con él por varios meses.

River perderá a Echeverri por algunos meses

Echeverri, que venía alternando citaciones con Demichelis y partidos en la Reserva, fue citado a la Selección Argentina Sub 17 para la preparación con vistas al Mundial de Indonesia, que se disputará del 10 de noviembre al 2 de diciembre.

Si bien el jugador de 16 años se uniría al plantel dirigido por Diego Placente a partir del próximo lunes, estará en condiciones de ser tenido en cuenta por "Micho" para recibir a Talleres de Córdoba el domingo.

Echeverri se marchará a la Selección Sub 17.

Luego, el "Diablito", que tiene una clásula de recisión de 20 millones de euros hasta junio de 2025, comenzará a entrenar con el seleccionado Sub 17 y todo indica que no volverá a vestir la camiseta riverplatense hasta 2024, ya que la Copa de la Liga prevee finalizar la competencia en los primeros días de diciembre para los que lleguen a fases finales.

