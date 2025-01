Estudiantes de La Plata aceleró, con dinero de Foster Gillet, por una figura que brilló en River y que pidió Marcelo Gallardo en el mercado de pases.

El mercado de pases está al rojo vivo en el fútbol argetnino y uno de los principales protagonistas es Estudiantes de La Plata. Con el dinero de Foster Gillett, el "PIncha" inció negociaciones por Sebastián Driussi, jugador del Austin de la Major League Soccer y que también pretende Marcelo Gallardo para River Plate.

Tras haber cerrado la llegada de Cristian Medina y en plenas negoaciones por concretar el arribo de Lucas Alario, ahora Estudiantes va por el delantero de 28 años. Según informó TyC Sports, el empresario estadounidense, que rubricó un acuerdo con el club platense, se comunicó con los dueños de Austin para intentar concretar el arribo de Driussi.

Debido a la buena relación de Gillett con los directivos del equipo de la MLS, las conversaciones comenzaron hace algunas horas y en el "León" sienten que el campeón de la Copa Libertadores 2015 podría convertirse en el tercer refuerzo tras la confirmación de Medina y Alexis Castro, proveniente de Nacional de Uruguay. Cabe recordar que Driussi, jugador franquicia de Austin, tiene contrato hasta diciembre del 2025 con uno de los sueldos más elevados del plantel, por lo que Estudiantes deberá ofrecerle una propuesta más que seductora para cerrar la operación.

En River se encuentra al tanto del ofrecimiento que recibió el delantero desde La Plata, pero hasta el momento no hubo un nuevo acercamiento para recalar en Núñez. Si bien sonó en varios mercados de pases anteriores, desde la llegada de Gallardo su nombré comenzó a tomas más fuerza.

Estudiantes de La Plata aceleró por Sebastia´n Driussi con plata de Foster Gillet.

Los números de Driussi en Austin de la MLS

Partidos: 115

Goles: 51

Asistencias: 17

Enzo Pérez vuelve a River y es el segundo refuerzo

El volante mendocino, surgido en Godoy Cruz, se marchó en libertad de acción de Estudiantes para recalar en Núñez. De esta manera, iniciará su segundo ciclo en la institución y todo indica que será titular, más allá de que en febrero próximo cumplirá 39 años.Ya cerrado Tapia también, la dirigencia liderada por Jorge Brito presiona para quedarse además con los pases de Giuliano Galoppo y Matías Rojas. De hecho, ya dieron el visto bueno al respecto propio Gallardo, Enzo Francescoli (manager) y Leonardo Ponzio (secretario técnico).

La despedida de Enzo Pérez de Estudiantes: "No voy a renovar"

"Tomé la decisión de no seguir en el club. Muchísimas gracias por el respeto, el respaldo, el cariño, y por el abrazo que me dieron nuevamente", comunicó el mediocampista en la zona mixta luego del título en el Trofeo de Campeones frente a Vélez en diciembre del 2024.

Más allá de los cánticos de la hincha del "Pincha" para que se quedara a disputar otra Copa Libertadores con la institución, el ex Benfica completó: "Ya hablé con la dirigencia, no voy a renovar, así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Llegué al club en el 2007, me abrieron las puertas, después en el 2012 y ahora... Sólo palabras de agradecimiento, los quiero mucho y les tengo un respeto muy grande por todas las enseñanzas que me han dado, cómo me han hecho crecer como persona".