Chau River: 3 jugadores a un paso de irse en el mercado de pases

River Plate continúa más activo que nunca en el mercado de pases no sólo por los futbolistas que llegan como refuerzos, sino también por las chances de que varios integrantes del plantel de Marcelo Gallardo no sigan en la institución. En este caso, hay 3 nombres que estarían a un paso de irse en los próximos días. Si bien no está confirmado que finalmente se concretarán sus respectivas salidas, es cierto que hay intereses de otros equipos por llevárselos.

Uno de los más buscados es Ramiro Funes Mori, quien regresó a Núñez de la mano de Martín Demichelis y no tuvo tanta continuidad debido a las lesiones. Con la reciente incorporación de Lucas Martínez Quarta a la zaga central, la situación sería más complicada para el experimentado defensor campeón de la Copa Libertadores 2015 y tendría los días contados. Sin embargo, el "Mellizo" -buscado por dos clubes- no es el único que cambiaría de camiseta en 2025.

A la posibilidad latente que esta transferencia llegue a buen puerto con Platense o Belgrano de Córdoba se suma la oportunidad de que Leandro González Pirez, otro integrante del sector defensivo de River, continúe en Estudiantes de La Plata o Vélez Sarsfield. En principio se habló del "Pincha" y luego apareció el "Fortín" como candidato a contratarlo. A su vez, Matías Kranevitter también aparece en el radar del "Pirata" para este mercado de pases y todo dependerá de las negociaciones.

River, que ya cuenta con Enzo Pérez, Gonzalo Tapia, Matías Rojas, Lucas Martínez Quarta y Giuliano Galoppo en la pretemporada en San Martín de Los Andes no sólo disputará la Copa de la Liga Profesional, sino también la Libertadores. Para el certamen local tiene rival y fecha definidos, ya que se verá las caras con Platense en condición de visitante el sábado 25 de enero desde las 21.30. Por otro lado, en el torneo continental todavía no sabe contra quién se medirá en la fase de grupos. Por otro lado, en los 32avos de final de la Copa Argentina debutarán contra el Club Ciudad de Bolívar.

Leandro González Pirez, pretendido por Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, no seguiría en River

River Plate continúa preparándose para afrontar el 2025 con un plantel competitivo, capaz de pelear arriba en las distintas competencias que el equipo deberá disputar. Mientras los dirigidos por Marcelo Gallardo ya se encuentran realizando la pretemporada en San Martín de los Andes, la dirigencia del club de Núñez continúa moviéndose en el mercado de pases, cerrando nuevos refuerzos y gestionando la salida de algunos jugadores. Actualmente, el 'Millonario' está en negociaciones para vender a dos futbolistas al exterior en los próximos días.

Los apuntados a dejar el equipo son Pablo Solari y Nicolás Fonseca, ambos con una gran cantidad de minutos durante el 2024 bajo el mando de Martín Demichelis. El atacante puntano está en la mira de un equipo de Rusia, desde donde le había llegado una millonaria oferta varios meses atrás. En aquella ocasión, el Krasnodar (equipo en el cual milita el colombiano Kevin Castaño, jugador que interesa en River) ofertó 20 millones de dólares pero la operación no llegó a buen puerto. Ahora, el CSKA de Moscú presentó un ofrecimiento de seis millones por el 90% del pase para llevarse al ex Colo Colo (el 'Millonario' solamente tiene el 60% de la ficha, mientras que el porcentaje restante está en poder del cuadro chileno).