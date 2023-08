Chau Nacho: la drástica decisión del plantel de River con el 10

Fernández no lucirá más la emblemática camiseta que llevaron jugadores como Ariel Ortega, Pablo Aimar y Marcelo Gallardo, entre otros.

River Plate está enfocado en lo que será el segundo semestre de 2023 y hubo una fuerte decisión en el plantel con la camiseta histórica. Ingacio Fernández no usará más el número 10 y, a partir de ahora, un flamante refuerzo que ilusiona a los hinchas del "Millonario" lo llevará en su espalda.

Luego de la frustrante y rápida eliminación de River en Copa Libertadores, a manos del Inter de Porto Alegre, Martín Demichelis y la dirigencia se plantearon realizar una limpieza del plantel ante la gran cantidad de alternativas. Si bien algunos futbolistas ya abandonaron el club en busca de más minutos, también llegaron caras nuevas de experiencia internacional y uno de ellos tendrá una gran responsabilidad.

La fuerte decisión con la 10 de River

El "Millo" debutará el próximo domingo en la Copa de la Liga Profesional frente a Argentinos Juniors y la novedad es el cambio que hab´ra con respecto al pasado torneo. En un gran gesto, Fernádez le cedió la camiseta número 10 a Manuel Lanzini, que regresó del fútbol europeo y firmó contrato hasta fines de 2024.

Lanzini lució la 10 en el ciclo de Ramón Díaz y también con Gallardo.

"Nacho", que había utilizado la emblemática casaca antes de partir al Atlético Mineiro, también la usó durante el primer semestre de 2023, tras regresar del fútbol brasileño. Sin embargo, el arribo de "Manu" hizo que el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata le diera esa linda y, de no surgir nada extraño, volverá a lucir la 26.

Vale recordar que Lanzini ya había usado la 10 en 2014, cuando enfrentó a Ferro en el debut de Marcelo Gallardo. Luego de ese partido, el talentoso enganche partió hacia Al Jazira de Arabia Saudita y el histórico número pasó por varios intérpretes: Tomás Martínez, Gonzalo "Pity" Martínez (2015-2018), Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, "Juanfer" otra vez y el último fue Fernández.

Alexis Mac Allister reveló que una figura de Liverpool es hincha de River: "Le tira"

Alexis Mac Allister reveló que una estrella de Liverpool es hincha de River, a pesar de sus intentos de convecerlo para que simpatice por Boca. El mediocampista de 24 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, detalló cómo se fue adaptando de a poco al plantel profesional dirigido por Jürgen Kiopp.

El volante que pasó por el "Xeneize" se refirió directamente a Darwin Núñez, delantero uruguayo que arribó a Inglaterra la temporada pasada desde Benfica de Portugal. Durante la entrevista con SportsCenter (ESPN), el ex Argentinos Juniors llenó de elogios al charrúa y de paso lo chicaneó con mucha pimienta de por medio.

“¿Hablaste con Darwin sobre el traspaso de Cavani a Boca?", fue la pregunta del periodista deportivo al mediocampista albiceleste. A pura sinceridad, el jugador contestó: "Sí, ayer lo hablamos un poco por arriba. Él sabe lo que significa Boca". En la misma línea, amplió: "A veces me carga un poco porque sabe que soy de Boca y entonces tira un poco para River, para llevarme la contra nada más”.

Además de la rivalidad, Alexis aprovechó para cargar a su nuevo compañero cuando aseguró que “los mates de Darwin están bastante flojitos, parece que Nico Otamendi no le enseñó mucho cómo hacerlos en Benfica". Sin embargo, destacó que "lo bueno es que le pone ganas" y completó: "No me puedo quejar porque me olvidé el mío y tomamos siempre con el de él. Es muy buena gente, la verdad, como todos”.