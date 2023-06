Brilló en Racing, se fue por petro dólares y ahora River sueña con él

El delantero quedó libre de su club y podría retornar al fútbol argentino tras más de diez años.

River Plate busca reforzarse de cara al próximo semestre y ya tiene un delantero en carpeta: Luciano Vietto, quien surgió de Racing y brilló con Ramón Díaz en Arabia Saudita, fue ofrecido al "Millonario" y podría ser otra opción para el ataque. El jugador de 29 años quedó libre del Al Hilal y no descartaría un regreso al fútbol argentino.

Pasaron poco más de 10 años desde la irrupción de Vietto en Racing, club en el que deslumbró en sus inicios y que le valió un traspaso a Europa más que esperanzador. Luego de una gran primera experiencia en Villarreal, el talentoso delantero tuvo pasos por Atlético Madrid, Sevilla y otros equipos del "Viejo Continente" sin demasiado protagonismo. Sin embargo, el cordobés relanzó su carrera en 2020 en el fútbol árabe y en River piensan en él como otra alternativa para Martín Demichelis.

La recomendación de Emiliano Díaz a River Plate

Hace algunas semanas, Emiliano Díaz, hijo y ayudante de Ramón Díaz en Al Hilal, había recomendado a Vietto como una opción más que interesante para el equipo de Núñez: "Le sobra para ser el 9 de River. Me preguntaron sobre él porque quedaba libre y dije: ´¿Por qué no lo vas a llevar?´. No lo hablé con Martín (Demichelis), lo hablé con otra persona".

En las últimas horas, tras la confirmación de que el centroatacante no renovará su vínculo con el equipo de Arabia Saudita, el medio TyC Sports reveló que Vietto fue ofrecido a River de manera formal y en la dirigencia lo tomaron como una muy buena idea. Incluso, el deseo que está despertando Lucas Beltrán en equipos europeos hace que la chance tome más fuerza.

Sin embargo, la decisión final la tendrá su propio jugador, ya que se especula que también tiene ganas de una revancha en el fútbol europeo, donde pretendientes no le faltan y su edad no es una traba ni mucho menos. Otro tema para nada menor es la pretensión económica del atacante, ya que los últimos contratos que firmó fueron en dólares y exorbitantes dada su experiencia internacional. Sin embargo, el "Millonario" se encuentra en una muy buena situación financiera y podría tentar al jugador sin inconvenientes.

Una figura del River de Gallardo vuelve al club para jugar con Demichelis

Un futbolista que la rompió en River Plate de la mano de Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de sumarse al plantel que comanda Martín Demichelis. Luego de una larga estadía en el exterior, el jugador rescindió contrato con su último club y se acerca nuevamente al "Millonario". Ante las falencias que sufre el elenco de Núñez en su sector de la cancha, sin dudas será un refuerzo de lujo.

El hombre que se acerca cada vez más a la "Banda" es nada más y nada menos que Ramiro Funes Mori. El defensor no continuará su carrera en el Cruz Azul de México y todo indica que estará a las órdenes del entrenador y compañía en las próximas semanas. Sin dudas, puede ser un nombre más que importante para el DT del puntero de la Liga Profesional de cara a lo que se viene en el 2023 y con vistas a la Copa Libertadores si es que avanzan de ronda.

Según trascendió en las últimas horas, el "Melli" firmaría contrato por tres años y medio con River para seguir su carrera allí. Claro que, todo dependerá del arreglo al que lleguen en las próximas semanas entre el central y la dirigencia comandada por Jorge Brito. De concretarse, sería la segunda etapa de Ramiro Funes Mori en el club en donde ganó todo de la mano del "Muñeco" Gallardo.

Ante las bajas por lesión y la posible salida de varios futbolistas de dicho sector, Demichelis sabe que tendrá que reforzar al equipo. Por este motivo, si el zaguero finalmente arriba será fundamental dentro de la defensa que alguna vez compartió con Jonatan Maidana, Gabriel Mercado y Leonel Vangioni. Años después, tendrá la chance de volver a ser uno de los estandartes del equipo.