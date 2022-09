Boca: el famoso hincha de River que no conocía a Hugo Ibarra y se volvió viral

Un hincha de River famoso se volvió viral en las redes sociales después del Superclásico, cuando reconoció que no conocía a Hugo Ibarra antes de ser designado como el entrenador principal de Boca. Si bien "El Negro" fue elegido por Juan Román Riquelme para dicho cargo luego de los dos títulos consecutivos obtenidos en la Reserva, se trata quizás del mejor lateral derecho de la historia del club.

El protagonista fue un seguidor del "Millonario" que participó de Los Displicentes, un grupo de jóvenes simpatizantes de "La Banda" y del "Xeneize" que suelen publicar sus reacciones a los encuentros más importantes de sus respectivos equipos. En esta oportunidad, quiso chicanear al archirrival pero quedó muy expuesto públicamente.

El famoso hincha de River que quedó en ridículo: "No sabía quién era Ibarra"

Como parte del video subido por la cuenta de YouTube de Los Displicentes, un joven fanático del "Millo" quiso mofarse del adversario y dijo: "¿Ibarra me dijeron que es el técnico de Boca?". Con un tono soberbio, agregó: "Tenemos a (Marcelo) Gallardo y ellos tienen a Ibarra, no puedo creerlo". "La diferencia entre los técnicos... Yo no sabía quién era, yo no sabía quién era Ibarra", admitió.

Sin embargo, el video de la reacción continuó normalmente, con los fans de River mirando el Superclásico desde su casa y los de Boca, desde el Estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, las críticas más fuertes contra el joven llegaron más tarde desde las redes sociales, en especial desde Twitter.

Hugo Ibarra, el mejor 4 de la historia de Boca

El formoseño de 48 años es, para muchos, el lateral derecho más destacado de todos los tiempos del fútbol argentino. En la primera instancia demostró sus cualidades en Colón de Santa Fe en la Primera División entre 1993 y 1998, luego pasó al "Xeneize" y brilló hasta 2003. Fue campeón de todo en la época dorada, con Carlos Bianchi en el banco. Marcaba bien y pasaba al ataque a pura velocidad, con mucho criterio.

Si bien tuvo poco rodaje en la Selección Argentina mayor, su gran nivel lo llevó a Europa: vistió las camisetas de Porto de Portugal (2001-2002), Mónaco (2002-2003) y Espanyol de Barcelona (2004-2005). Por último, regresó a La Ribera a mediados de 2005 para retirarse en Boca en 2010. En total en "El Xeneize", Ibarra disputó 323 partidos oficiales con 11 goles y 13 campeonatos obtenidos. Entre ellos, 3 Copas Libertadores y 1 Intercontinental.