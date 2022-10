Beligoy habló con El Pollo Vignolo y destrozó a Jorge Brito, presidente de River

Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje, cruzó a Jorge Brito, presidente de River. Las declaraciones en Equipo F, el programa de televisión que conduce "El Pollo" Vignolo en ESPN.

La disputa entre River y la cúpula de arbitraje del fútbol argentino ya es total y pública. Después de las polémicas declaraciones de Jorge Brito, el presidente del "Millonario", Federico Beligoy le salió al cruce duramente. Y fue lapidario en la televisión nacional.

El director nacional de arbitraje fue invitado a Equipo F, el programa que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN, y le contestó al mandamás del club de Núñez. Además, defendió a pleno a sus colegas y confirmó que analizan la posibilidad de demandar a aquellos que difamen o pongan en duda la honorabilidad de los jueces de la Liga Profesional.

La durísima respuesta de Beligoy a Brito, presidente de River: "No hay ningún encono"

El exárbitro de 52 años cruzó al directivo más importante de "La Banda" y comenzó: "No comparto mucho de lo que dice". Además, se mostró molesto por la supuesta "incompatibilidad de cargos" (también es secretario general de la AAA, Asociación Argentina de Árbitros) que expuso el dirigente en ESPN F12, el ciclo de Mariano Closs.

Para defenderse, explicó que actualmente "un árbitro en actividad puede ser secretario general". Al mismo tiempo, acusó que "acá hay un desconocimiento amplio del estatuto" y prometió: "Vamos a estar siempre para defender a los afiliados".

Para intentar despejar las dudas de Brito, Beligoy recordó que "estos mismos árbitros que dirigen ahora dirigieron el año pasado, y el año pasado River fue tres veces campeón (Supercopa, Liga Profesional y Trofeo de Campeones)". "Y no sacamos de la galera 20 árbitros nuevos... Son los del proceso de renovación y los que están instalados con mayor jerarquía", amplió.

Incluso, reiteró que "el año pasado mereció ganar tres torneos River y los ganó en buena ley... Nadie les regaló ni les quitó nada". Por último, para terminar con el tema, el exjuez deportivo aseveró en Equipo F, por ESPN: "Más allá del respeto que les tengo el respeto al presidente de River y a su técnico, no hay ningún encono en contra de absolutamente nadie".

Beligoy defendió el arbitraje argentino en ESPN.

Qué dijo Brito sobre los árbitros que molestó a Beligoy

Un día antes, en la entrevista con Closs, el empresario había protestado por los supuestos fallos recientes en contra del "Millonario". "Nunca es clara la metodología, nunca es claro por qué a veces paran al árbitro y a veces no. Tampoco cuándo paran por descanso... O cuándo piden perdón porque alguno se equivoca y cuándo no", se quejó el mandamás de la entidad de Núñez. "Eso estaría bueno: que todo eso esté claro, para que estemos todos tranquilos de que se equivocaron y no hay otra cosa más", había completado.